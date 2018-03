Drømmedebut for Ibrahimovic i høydramatisk Los Angeles-derby

Zlatan Ibrahimovic ble byttet inn på stillingen 1-3. Få minutter senere var det plutselig 4-3.

LOS ANGELES GALAXY - LOS ANGELES FC 4-3:

Med norske Ola Kamara og Jørgen Skjelvik fra start, og med Zlatan Ibrahimovic på benken, fikk LA Galaxy en tung start mot byrivalene.

Likevel klarte hjemmelaget å varte opp med et imponerende comeback.

0-3 ble til 4-3, der Zlatan Ibrahimovic stjal overskriftene med et vakkert langskudd få minutter etter å ha entret banen. Skuddet var svenskens første skudd i MLS, og sørget for heltestatus fra første sekund.

Heltestatusen ble ikke noe mindre da samme mann sikret seieren på overtid etter å vunnet en duell foran LA FC-målet.

Håpløs start



Carlos Vela sørget for en drømmestart for Bob Bradleys LA FC lørdag kveld. Mexikaneren, som har fortid i Real Sociedad, skrudde ballen i krysset på utsøkt vis. Fra like utenfor sekstenmeterfeltet brukte han et par ballberøringer før han fryte av praktskuddet.

Samme mann økte til 2-0 etter 25 minutters spill da han skjøt via tverrliggeren og i mål. Målet kom etter at Vela hadde tatt med seg både keeperen og store deler av Galaxy-forsvaret ut på en real luftetur.

VILL JUBEL: Zlatan Ibrahimovic scoret to ganger mot byrivalene LA FC.

Comeback



Et selvmål av Daniel Steres økte ledelsen til 3-0, før Sebastian Lletget reduserte til 3-1 for hjemmelaget etter en times spill. Det ble omtrent det siste Lletget gjorde på banen, for noen minutter senere ble han erstattet av Zlatan Ibrahimovic.

Få hadde nok sett for seg hva som var i vente.

Chris Pontius reduserte til 2-3 få minutter etter at Ibrahimovic entret banen, og satte virkelig fyr i hjemmelaget. Med håpet om utligning, presset Galaxy på mot gjestene. Fire minutter etter Pontius' redusering, var det tid for Ibrahimovic. Svensken fikk tak i ballen midt på gjestenes banehalvdel. Etter å ha sett at keeper Tyler Miller stod langt ute, valgte svensken å skyte fra langt hold. Skuddet gikk i en perfekt bue inn i målet, til ellevill jubel for hjemmelagets supportere.

Svensken var raskt ute med å kaste trøya i de intense jubelscenene.

I det 90. minutt sørget Ibrahimovic for å bli matchvinner da han satte 4-3 etter en duell foran LA FC-målet.

