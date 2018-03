Drømmemål fra Matic reddet United

Manchester United-manager José Mourinho trodde knapt det han så av sine egne elever, men så startet snuoperasjonen.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED 2-3:

Manchester United hadde muligheten til å gjenerobre andreplassen på Premier League-tabellen da laget gjestet Crystal Palace mandag kveld.

Seier ville sende José Mourinhos menn forbi Liverpool på tabellen, mens ett poeng vil sørge for at de to lagene lå likt før de møtes til helgen.

Det ble imidlertid ingen enkel kveld for gjestene og Palace tok ledelsen med både 1-0 og 2-0 før United for alvor våknet i London.

- Helt vilt!

Første omgang var en direkte svak forestilling av topplaget og profiler som Alexis Sanchez og Paul Pogba virket lite motiverte.

- Sanchez får ikke til enkle ting. Det er merkelig å se av en så god spiller, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i pausen, og la til:

- Det er et eller annet som skurrer. Pogba er en spiller i ypperste verdensklasse, men han slår bort ballen for mange ganger og ser litt nonchalant ut, mente TV 2-eksperten videre i pausestudio.

Andros Townsend sendte Crystal Palace i føringen tidlig i kampen, mens Patrick van Aanholt la på til 2-0 tidlig i den andre omgangen.

Først da våknet gjestene for alvor. Chris Smalling reduserte først, før Romelu Lukaku sørget for at lagene var like langt et kvarter før slutt.

Og på overtid skulle vinnermålet sitte. Nemanja Matic klemte til fra distanse og drømmemålet til serberen sikret alle poengene for United.

- Det er helt vilt, utbrøt TV 2-kommentator etter at Matic avgjorde den elleville kampen helt på tampen.

Skuffet Sørloth

Resultatet betyr at Manchester United nå er tilbake på andreplassen, med 62 poeng etter 29 kamper, to poeng foran Liverpool på tredjeplass.

- Etter det andre ordet var det vanskelig for oss å komme tilbake, men vi viste god moral og gjorde akkurat det manageren ønsket, sier Matic til Sky Sports.

- Manageren sa i pausen at vi måtte gjøre mer. Jeg er veldig fornøyd med å score mitt første mål for United. Jeg vet det er jobben min og jeg er glad for at det sikret oss tre poeng, sier serberen.

Alexander Sørloth spilte fra start for vertene og gjorde en god figur på topp, men var selvsagt skuffet etter at kampen endte med tap.

- Svært tungt. Vi leder 2-0 og har muligheten til å vinne kampen. Det er en tung følelse etterpå, sier nordmannen i et TV 2-sendt intervju.

For sin egen del er han klar på én ting.

- Selvfølgelig må målene komme for min del nå, sier den norske spissen.

- Skammelig og barnslig

Manchester United-manager José Mourinho var en glad og lettet mann etter kampen, men var klar på at han så en del ting han ikke likte.

TRODDE KNAPT DET HAN SÅ: José Mourinho var glad og lettet etter seieren, men var langt fra fornøyd med alt som skjedde.

- Det var en vanskelig kamp for meg, fordi vi gjorde mange feil. Vi spilte bra i andre omgang, men i første omgang var det mange feil defensivt. Jeg liker ikke at laget mitt er dårlig organisert, som vi var, men det var en utrolig kamp og en viktig seier for oss, sier Mourinho til Sky Sports.

- Det skammelige og barnslige 2-0-målet forandret alt, men spillerne viste en utrolig holdning, sier portugiseren etter seieren.

Heldig ledelse

Alexander Sørloth spilte fra start for hjemmelaget og etter elleve minutters spill fikk han se ballen suse i mål bak David De Gea.

Christian Benteke fant Andros Townsend i god posisjon og kantspilleren fyrte av fra rundt 18 meters hold. Ballen gikk via svenske Victor Lindelöf og dermed var De Gea utspilt, og ballen fant veien opp i hjørnet.

En perfekt start på kampen for vertene, som dermed kunne legge seg med mange mann bak ballen, dypt i banen, og forsvare ledelsen.

Etter 17 minutter kom Sørloth til en brukbar sjanse da han rappet ballen fra Nemanja Matic og avsluttet fra rundt 15 meter, men De Gea var med på notene og hadde få problemer med å redde skuddet fra spissen.

United på sin side hadde ingen god første omgang på Selhurst Park og laget gjorde en rekke enkle feil og presisjonen manglet ofte.

Hverken Alexis Sanchez eller Paul Pogba klarte å sette sitt preg på omgangen og begge de to stjernene gjorde en rekke enkle feil.

Dermed var det vertene som kunne gå i garderoben med ledelse til pause, etter at gjestene hadde stanget og stanget i jakten på en utligning.

Frekk scoring

Etter pausen kastet manager José Mourinho inn Marcus Rashford for å gi United ytterligere alternativer i det offensive spillet. Han gjorde seg raskt bemerket og leverte et strålende raid inn i feltet kort tid ut i andre omgang, men Crystal Palace fikk med nød og neppe ryddet unna.

I stedet var det hjemmelaget som kunne juble like etter. Jeffrey Schlupp tok et frispark lynraskt og dyttet kula fram til Patrick van Aanholt som kom på et glimrende løp. Nederlenderen befant seg plutselig alene med De Gea og en smart avslutning i nærmeste hjørne lurte spanjolen.

Dermed var vondt blitt til verre for gjestene fra Manchester.

I det 51. minutt var United nær en redusering etter et hjørnespark. Chris Smalling fikk hodet på ballen, etter meget slett keeperspill av Wayne Hennessey, men headingen fra United-stopperen gikk like utenfor mål.

Samme mann fikk en ny sjanse like etter og denne gangen skulle det lykkes. James Tomkins opphevde offsiden da Antonio Valencia slo inn mot Smalling og han kunne enkelt heade inn reduseringen i London.

Sjanse-bonanza

Etter 65 minutter testet Pogba skuddfoten fra distanse og fikk god klem på ballen, men Hennessey vartet opp med en god redning.

United fortsatte jakten på en utligning og Palace var tydelig stresset i de bakre rekker. Etter 72 minutter kom Matic til en avslutning og ballen hadde retning mot mål, men på streken sto Benteke og reddet med nød og neppe. United mente ballen hadde vært over streken, men klokka til dommer Nei Swarbrick sa nei og han vinket spillet videre.

Vertene klarte imidlertid ikke å stå imot så mye lenger. Etter 76 minutter satt 2-2-målet. Etter litt klabb og babb inne i feltet havnet ballen hos Romelu Lukaku og spissen fant veien til nettmaskene.

Rett etter utligningen var Benteke svært nær ved å sende Palace opp i føringen på ny, men en strålende De Gea nektet belgieren scoring.

Det så ut til å gå mot uavgjort, men på overtid klemte Matic til fra distanse og fikk drømmetreff. Dermed var tre poeng sikret for United.

