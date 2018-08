Det er elleve år siden Rosenborg - eller et annet norsk lag - kvalifiserte seg til Mesterligaen. Det blir minst et år til.

ROSENBORG - CELTIC: 0-0 (Sammenlagt 1-3)

LERKENDAL (Nettavisen): Celtic hadde to mål å gå på før onsdagens returkamp på Lerkendal. Revansjekampen der de norske mesterne skulle reise seg fra fjorårets 0-1-tap sammenlagt og legge ned stirdsøksa etter noen støyfulle uker med trenerbytte og krangler med gamle legender.

Skottene hadde brukbar kontroll og berget 0-0, selv om Nicklas Bendtner tre minutter før slutt hadde en ball i nettet etter en duell med Celtic-keeper Craig Gordon.

Sandro Schärer, den sveitsiske kamplederen, blåste derimot av for frispark. Det så korrekt ut.

- Slitent

Uansett - sluttspurten startet for sent. Rosenborg var i realiteten ikke i nærheten etter pause.

- Dette er et slitent og en slett utgave av Rosenborg vi ser her, sa Bengt Eriksen og Asbjørn Myhre underveis i kampen.

Men Rosenborg-håpet var der. Tidvis var de gode. Særlig før pause. Ikke så mye etter. Celtics kampplan på Lerkendal var ikke til å ta feil av. Skottene red på sin 3-1-ledelse og i frykt for å få en tidlig RBK-scoring og kaos, lå de lavt. Presset var fraværende og de norske seriemesterne fikk spille seg ut.

Før pause var Brendan Rodgers' menn aldri nærmere enn to dødballer. Nummer to ble avblåst for offside. Den første burde endt med scoring - dog andre veien.

Helland med svak involvering

For etter sju minutter headet Tore Reginiussen ut og Mike Jensen fikk satt opp Pål André Helland som hadde startet strålende. Motsatt hadde Nicklas Bendtner en firefelts motorvei å løpe fritt på, men ballen fra Helland kom svakt nok aldri før tidligere RBK-helt Cristian Gamboa hadde ryddet opp.

Rosenborg sto etter, vant duellene, vant andreballene og spilte seg til en rekke småsjanser. Bakrommet til Celtic var konstant i fare, uten at den siste pasningen var presis nok til å skape de virkelige målsjansene. Men sjansene ble større og stemningen steg etterhvert som Rini Coolens lag kom nærmere og nærmere.

Etter 19 og et halvt minutt fikk en feilvendt Alexander Søderlund avsluttet til side for mål. RBK nærmet seg.

Kjempesjanse for RBK

Det var derimot først ti minutter før pause at Celtic-keeper Craig Gordon fikk vist seg frem da han blokkerte en corner foran nesa på Søderlund. To minutter senere fikk Reginiussen dra seg innover i feltet og avslutte like til side for motsatt stolpe. Til da var det Rosenborgs beste sjanse.

Ett minutt på overtid av første omgang kom en enda større RBK-mulighet. Helland fikk ballen fra Bendtner i feltet. Hemnværingen lempet inn og ryddegutt Marius Lundemo kunne virkelig sendt Lerkendal til himmels dersom hans hodestøt ikke hadde blitt avverget av Gordon på streken.

Konklusjonen til pause var at RBK nærmet seg, men at Celtic likevel hadde brukbar kontroll. Rosenborg skapte kaos og hawaii i feltet, men manglet tempo og presisjon til å utnytte bruddene til å skape store målsjanser.

Celtic tok over

Etter pause ville Celtic være med å leke. Odsonne Edouard, som hadde presset som et tørkestativ før pause, satte umiddelbart på turoboen, kombinerte med Callum McGregor, passerte Reginiussen og skjøt like til side for lengste stolpe.

Rosenborgs voksende initiativ sank like etter hvilen. Det nederlandske svaret til RBK-benken var å ta av Helland etter 58 minutter. Innbytter Jonathan Levi brukte seks minutter på å utmerke seg, da svensken dro av venstreback Kieran Tierney og avsluttet etter å ha skjært seg inn i boksen.

Skuddet skapte kaos, hawaii og skotsk redsel. Men ikke noe mer.

Siste grep

Ti minutter senere hadde ikke Coolen flere sjanser på blokka. I mangel på to scoringer var det dermed tid for et offensivt bytte. Ut med indreløper Anders Trondsen. Inn med Matthias Vilhjalmsson.

Det ble et visst trøkk på tampen, det ble det. Tre minutter før slutt løftes taket på Lerkendal da 14.000 tilskuere ser at Bendtner vinner mot Celtic-keeperen i lufta og stanger inn det mange tror er 1-0. Men reprisen viser det dommer Sandro Schärer ser. Danksne bruker armene.

Om tre uker begynner de i sjette klasse, de barna som ble født mens Rosenborg holdt José Mourinhos Chelsea til 1-1 på Stamford Bridge og pisset på Valencia - to ganger. Siden høsten 2007 har Rosenborg feilet i fem kvalifiseringer, Molde i tre, mens Brann, Stabæk og Strømsgodset har misset en sjanse hver.

Marseille slo knepent Brann to ganger i 2008, Stabæk klarte aldri å klå FC København året etter, før samme lag på minst mulig margin tok brodden av trønderne på bortemålsregelen i 2010. Siden har Viktoria Plzen, Basel, Steaua Bucuresti, Apoel og Celtic stoppet drømmen.

