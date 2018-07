Eggen med knallhardt oppgjør med RBK-profiler

Trenerlegenden om sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, sin rolle som rådgiver i det hele og profilene han mener ikke har vært gode nok.

Det har herjet kaos i Rosenborg den siste tiden, etter at trener Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun fikk sparken fra klubben.

I et intervju med Avisa Sør-Trøndelag, sier RBK-legenden Nils Arne Eggen (76) at han støttet styrets avgjørelse om å sparke trenerduoen. Han avslører videre at han ble brukt som rådgiver før avgjørelsen ble tatt.

- Jeg sa at uansett resultat på onsdag, mot Valur, da var mitt råd å ha et nytt møte med Kåre og Erik. Og hvis de ville kunne jeg stille opp som rådgiver. For vi er nødt til å endre måten vi trener og spiller på, hvis ikke går det nedover. Det var forslag nummer én, sier Eggen til avisen.

Knallhardt oppgjør med profiler

Forslag nummer to var altså å sparke de to trenerne, sier Eggen.

- Jeg hadde håpet at en ny gjennomgang skulle føre oss fremover, at det ville nytte. Men da styret møttes på kampdag, faktisk bare noen timer før avspark mot Valur, kom det frem ganske fort fra alle – har jeg blitt fortalt – at de orket ikke mer. For dette er en prosess som har pågått lenge. Ivar og styret har hatt mange møter, sier trenerlegenden til avisen.

Eggen ledet RBK med stor suksess i flere perioder på 1970-tallet, 1990-tallet og 2000-tallet. Han har vunnet serien 14 ganger med klubben.

FIKK SPARKEN: Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen.

Videre hevder Eggen at RBK burde fått mer ut av spillere som Nicklas Bendtner og Pål André Helland, men tar også et oppgjør med spillerne.

Et oppgjør av det knallharde slaget. Eggen mener det har blitt trent for dårlig i RBK og at klubben kunne fått mer ut av en type som Bendter, ved å trener mer på stor bane.

Han føler også ta prestasjonskravene i klubben har blitt senket den siste tiden under Ingebrigtsens ledelse.

- For å si det rett ut; når vi har dem på banen (Helland og Bendtner), spiller vi jo med ni mann. Når Pål mister ballen nå, og det gjør han ofte, så tar han en æresrunde for å slippe å bruke krefter, før han kommer luntende etter. Som balltaper er man den nærmeste førsteforsvareren, og det er defensiv regel nummer én: Å forsøke å vinne igjen ballen med én gang. De to første sesongene til Kåre var laget fenomenalt til å vinne igjen ballen høyt, sier han.

Mener «RBK-måten» er visket ut

Nyheten om at Ingebrigtsen hadde fått sparken ble kjent dagen etter at klubben hadde slått islandske Valur i Champions League-kvalifiseringen.

Da ble det også kjent at nederlandske Rini Coolen skulle lede klubben videre, på midlertidig basis, fram til en ny trener var på plass.

Eggen sier til Avisa Sør-Trøndelag at han har støttet dette og veteranen liker ikke kritikken som har kommet mot styreleder Ivar Koteng.

Koteng har fra flere hold blitt kritisert for avgjørelsen om å sparke Ingebrigtsen. En stor mengde RBK-supportere samlet seg for øvrig tidligere denne uken for å vise sin støtte til den sparkede duoen.

Ifølge Eggen så har stagnasjonen i Rosenborg vart i over et år og han mener det hele startet med kampene mot Ajax sist sesong.

Han påpeker at resultatene har vært bra, men at utviklingen ikke har vært god nok, og at han føler «Rosenborg-måten» å spille på har blitt visket ut.

- Har sendt brev til RBK



Ifølge Adresseavisen skal trenerne Ingebrigtsen og Hoftun ha sendt et brev til RBK-ledelsen med krav om forhandlinger om endelig sluttpakke.

Det bekreftet Trenerforeningen overfor avisen.

- De ønsker å komme i dialog med arbeidsgiveren, og å komme i mål med en avtale, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.

Etter at de to mistet jobben, har VG skrevet at Ingebrigtsen har krav på ett års etterlønn i henhold til kontrakten med trønderne. Ifølge Moen har trenerne foreløpig ikke fått noe skriftlig tilbud om dette, og det skal være bakgrunnen for at de nå ønsker forhandlinger.

Ingebrigtsen og Hoftuns opprinnelige kontrakt varte fram til 2020.

Ifølge Moen ble brevet der de to trenerne ber om forhandlinger sendt tirsdag i denne uken og RBK har nå 14 dager på seg til å svare.

Han sier videre at det er et sterkt ønske for å komme i dialog med arbeidsgiver om forhandlinger, men at et søksmål kan bli aktuelt.

Styreleder Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere dette overfor Adresseavisen og sier at slik informasjon er konfidensiell.

