Eggen mener RBK-spillerne sliter fysisk: - De fikk åndenød etter ti minutter

Bok-aktuelle Nils Arne Eggen mener spillerne i Rosenborg ikke er villige til å ta konsekvensene av å bli gode nok for Europaligaen.

OSLO (Nettavisen): Rosenborg har åpnet med to strake tap i Europaligaen denne høsten, mot skotske Celtic og tyske RB Leipzig.

I den første kampen tapte RBK med ett mål i Skottland, men i det andre oppgjøret ble de ett hakk for små, mot RB Leipzig på hjemmebane. Samtidig har Rosenborg kun fått ett poeng på sine to siste kamper i Eliteserien.

På tross av de labre resultatene den siste tiden leder trønderlaget den norske serien med fire poeng på 2.-plassen, Brann. Selv om RBK leder serien, er ikke den tidligere Rosenborg-treneren, Nils Arne Eggen, fornøyd med hvordan gamleklubben hans spiller. Han bedyrer til Nettavisen at han ser flere feil i laget.

- Noe man har begynt å glemme

Trenerlegenden har også en god forklaring på hvorfor de ikke gjør det bra nok i Europa.

- De må trene nok og riktig. Man har begynt å glemme at man må trene mye, for å tåle å trene. Da jeg trente Rosenborg spilte vi jo onsdag og søndag, onsdag og søndag, hele sesongen, hvert år. Stort sett med det samme laget og det er fakta, sier Nils Arne Eggen til Nettavisen.

Eggen forteller Nettavisen at det er lett å se at RBK-spillerne ikke er i god nok form ute på gressmatta, og er spesielt skuffet over fysikken deres, som han mener skal være deres styrke i utgangspunktet. Han trekker frem kampen mot Leipzig i september som eksempel.

- Du så jo mot Leipzig at laget mangler løpskraft. De fikk jo åndenød etter ti minutter. Og ikke minst duellstyrken manglet dem mye på. De spiller mot unge tyskere. Altså, duellstyrken skal være en av våre fordeler mot sånne lag, ikke sant? spør Eggen retorisk.

UAVGJORT MOT TABELLJUMBO: Rosenborgs Jonathan Levi maktet ikke å slå tabelljumbo, Sandefjord, i Elitserien på Lerkendal i oktober.

Må være villige til å ta konsekvensene

- Kan Rosenborg bli like gode som de var under deg på 90-tallet?

- Selvfølgelig kan de bli like gode som de var, svarer Eggen intenst. Mannen fra Orkdal har kommet langt med Rosenborg i de europeiske turneringen og er en av Norges mest meritterte trenere gjennom tidene på grunn av bragdene sine.

En av 77-åringens største triumfer i Europa var da Rosenborg slo stjernelaget AC Milan ut av Champions League i gruppespillet i 1996, og følgelig kvalifiserte seg for kvartfinalen i den gjeve turneringen. For at klubben i Eggens hjerte skal komme tilbake må de være villig til å ofre mer, forklarer han.

- Det handler om at vi må ha troen på at vi kan bli like gode, for det kan vi fortsatt. Men da må vi ha grupperinger som er villige til å ta konsekvensene av at man skal bli så gode. Da må man trene mye og man må trene rett, forklarer Eggen. Han presiserer at det er et kjedelig svar, men at det er der hemmeligheten ligger.

Aktuell med ny bok

Den tidligere RBK-treneren har nylig utgitt boken «Nils Arne - Et liv i svart og hvitt», som ble publisert fredag 5. oktober. Boken handler om Eggens tid i Rosenborg, hvor han deler mye ny informasjon om konflikter og drama.

Eggen gav seg ikke før han hadde sikret seg 14 seriemesterskap til sammen med Rosenborg. Det var kun i 1991 at seriegullet ikke havnet på Lerkendal gjennom hele 90-tallet, takket være Eggen. Det var dog Trond Sollied som ledet trønderlaget til seriegull i 1998.

Nettavisen har vært i kontakt med sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i Rosenborg. Bjørnebye sa at klubben velger å avstå fra å kommentere Eggens utspill, ettersom han fortsatt har en rolle i klubben.

