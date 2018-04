Ekspert med Liverpool-advarsel: - Ikke sikker på at Klopp liker det

Liverpool må tåle et favorittstempel mot Roma i Champions League-semifinalen, men det er ikke nødvendgvis gunstig for de røde.

Fredag ble semifinalene i Champions League klare. Liverpool skal møte Roma, mens gigantene Real Madrid og Bayern München også møtes.

Både før og etter trekningen ble Roma av mange omtalt som det antatt svakeste laget og mange følte at det var en drømmetrekning for Liverpool da Premier League-klubben ble trukket mot det italienske laget.

Eksperter Nettavisen har snakket med føler seg likevel ikke sikre på at Roma er den mest gunstige motstanderen de røde kunne fått.

- Litt som United



Viasport-kommentator Roar Stokke trekker fram at Romas spillestil fort kan by på problemer for et kontringsvillig Liverpool i semifinalen.

- Det er et godt poeng. Jeg har sett Roma i en del kamper denne sesongen og de er det laget i topp fem-ligaene i Europa som kommer til flest sjanser. De har skapt i gjennomsnitt 18 sjanser per kamp i Serie A. Makspotensialet er skyhøyt, de spiller bra fotball, kommer til muligheter, men misbruker for mange av dem, sier han til Nettavisen.

- Roma er bedre når de slipper å styre spillet og det tror jeg kan bli en kjempeutfordring for Liverpool og Jürgen Klopp. Klopp-fotballen kommer best til sin rett mot lag som vil eie ballen og satser på angrepsspill. De møter et Roma som er veldig gode på overgangsspill og kontringsspill selv. Den taktiske biten mellom lagene er til å få vann i munnen av.

Også Petter Veland, som er Champions League-ekspert og kommentator i Viasport, tror Liverpool nå står overfor en litt annerledes oppgave.

- For å sammenligne med det engelske, kan man se på Bayern og Real Madrid som de to lagene som spiller nærmest Manchester City. De har offensiv kraft, ballen skal gå fort fra spiller til spiller, de har offensive profiler og en veldig offensiv spillestil, slik at de kan være sårbare for kontringer imot, sier Veland til Nettavisen.

TROR LIVERPOOL FÅR DET TØFT: Viasport-profil Roar Stokke.

- Roma er mer som Manchester United, de tar ikke like mye risiko, spiller mer taktisk, med mer kløkt og fotballforståelse. Jeg tror faktisk at Liverpool kunne passet bedre mot Real Madrid, men kvalitetsmessig er det likevel ikke tvil om at Roma er en bedre motstander å møte.

- Liker det ikke



Stokke trekker fram at Liverpool nå må regnes som favoritter til sin semifinalekamp, noe som ikke nødvendigvis er positivt for klubben.

- Jeg tror at måten Liverpool framsto på mot City, vil de få større problemer med å gjøre mot Roma. Det er et lag som ikke liker å spille fotball høyt i banen og etterlate seg rom. De ønsker det samme utgangspunktet som Liverpool, med brudd og hurtige overganger. De har også et kantspill, så det kan bli et brudd, en overgang, et brudd på et brudd, eller en kontring på en kontring, som kan bli avgjørende i to kamper mellom lagene, mener Stokke.

- Det blir en formidabel utfordring for Liverpool og Klopp. Jeg er ikke sikker på at Klopp liker det å være forhåndsfavoritt, som de vel er mot Roma. Kanskje kunne det kledd Liverpool bedre å møte et Real Madrid som ikke hensynstar forsvaret like mye som Roma, mener Stokke.

Til tross for at både Veland og Stokke tror Liverpool kan få problemer mot Roma, tror de likevel begge lag er godt fornøyd med trekningen.

- Du står ikke opp om morgenen og tenker at i dag har jeg lyst til å trekke Real Madrid eller Bayern München. Man må se på hierarkiet her, se hvem som har gjort det best tidligere, og hvem som har hatt flest dårlige dager på jobben. Allerede etter den første kampen kan alt være over, det kan være såpass at det ikke går an å reparere i de siste 90 minuttene, så jeg tror Liverpool er fornøyde, og Roma fornøyde, mener Petter Veland.

- Et krigerlag



Viasport-kommentator Stokke har som nevnt latt seg imponere av Roma og mener Liverpool også må vente langt tøffere fysisk motstand mot italienerne, enn det Premier League-klubben fikk mot City. Tidligere denne sesongen har vi sett flere eksempler på at Liverpool ikke alltid er så komfortable i duell med store, sterke og fysiske motstandere.

- Roma har også fantastiske spillere. Edin Dezko for eksempel. Barcelonas Samuel Umtiti og Gerard Pique har ikke fått så mye juling som det fikk mot ham på mange år. De har en balansert midtbane med Kevin Strootman, Radja Nainggolan og Daniele De Rossi. Samtidig mener jeg Kostas Manolas er én av de aller beste stopperne i Europa, sier han.

- Manolas og Federico Fazio er utrolig sterke og aggressive. Manolas er også hurtig. Midtbanen til Roma er hardarbeidene, det kommer til å gjøre vondt å møte dem. Nainggolan stuper inn i alle dueller, Strootman er sterk, og De Rossi er alltid vond å møte. Det er et krigerlag og de spiller veldig god angrepsfotball. Jeg sier det er 50-50 mellom lagene. Det er vanskelig å spå noen favoritter, men blir ikke overrasket om Roma spiller finalen, sier kommentatoren.

Også Roma-trener Eusebio Di Francesco har imponert Stokke.

- Han er et ubeskrevet blad for mange, men det han gjorde i den andre kampen mot Barcelona, den masterplanen han la der, er svennebrevet i treneryrket. Det var fantastisk. Det virket som han hadde lagt en plan, og spillerne gjennomførte den, og til syvende og sist var de bare gode nok, og et bedre lag enn Barcelona.

Tror på Real Madrid



Selv om det trolig blir mye snakk om Liverpool og Roma de kommende ukene, er ekspertene likevel enig i at Real Madrid, som har vunnet turneringen de to siste årene, er favoritt til å vinne Champions League, til tross for at kvartfinaleplassen nesten glapp i møtet med Juventus.

- De har vunnet tre av de siste fire årene, og ser ut til å ha prikket formen. Du kan se på Juventus-kampen med to forskjellige innganger. Man kan velge en kritisk og tenke at dette var svakt. Holder dette mot Bayern? Men man kan samtidig ta til orde for at selv om de spiller så dårlig, og taper 1-3 på hjemmebane, så har de vært gode nok over 180 minutter. De har et toppnivå som i kvartfinalen tillater dem å tape med to mål på hjemmebane. De slapp med skrekken, og var det et tidspunkt Real Madrid skulle ryke ut, så var det mot Juventus, med den dramaturgien der og den kamputviklingen vi fikk, men likevel klarte de å ta seg videre, sier Veland.

TROR PÅ REAL MADRID. Ekspert Petter Veland.

- Det er en egenskap som er viktig i knockoutspill i Champions League, det å trekke det lengste strået hver gang på forskjellige vis, sier han.

Stokke trekker fram Cristiano Ronaldo som en nøkkel.

- Når Ronaldo gjør det han gjør, og scorer i hver eneste kamp, må de finne seg i å ha et ørlite favorittstempel. Men samtidig har Bayern et toppnivå som kan gå til finale, det ville ikke overraske noen, sier Stokke.

- Real Madrid er avhengig av to spillere i hver sin ende i banen. Sergio Ramos bak der og Ronaldo foran. Et hvert lag anført av Ronaldo får et lite favorittstempel. Jeg tror heller ikke Real Madrid spiller to så dårlige kamper på rad, mener Stokke.

Også TV 2s rutinerte fotballkommentator Øyvind Alsaker holder en knapp på Real Madrid som vinner av årets Champions League.

- Hadde du spurt i august så hadde jo folk sagt Real Madrid og Bayern München som favoritter og de er der fremdeles. Real Madrid har en Ronaldo i kalasform og de har jo enorm rutine i akkurat dette her, så de er kanskje knepne favoritter, men Bayern er også et storlag som har kapasitet til å gå hele veien, så det er kanskje de to store lagene. Med tanke på hva Liverpool har gjort hittil i turneringen så må de også tas med, selv om de kanskje mangler litt på at de ikke har vært i denne situasjonen i det siste, sier Alsaker til Nettavisen.

P.S. De første semifinalene spilles henholdsvis 24. (Liverpool - Roma) og 25. april (Bayern - Real Madrid), mens returoppgjørene spilles henholdsvis 1. (Real Madrid - Bayern) og 2. mai (Roma - Liverpool).

