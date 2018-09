Ekspert mener Fossum er ny supporteryndling: - Alle liker Iver

Iver Fossum fortsetter å vekke oppsikt i Tyskland med sin løpskapasitet. Men både norske og tyske eksperter er klare på at 22-åringen kan mer enn å løpe.

13,1 kilometer ble lagt ned mot Dortmund, men selv om Fossum topper løpsstatistikken noterte han seg samtidig for en pasningssikkerhet på 89,4 prosent.

SOFIA (Nettavisen): Ifølge Bundesligaens offisielle nettside var det ikke en eneste spiller i den tyske toppdivisjonen som løp lengre enn Iver Fossum i forrige serierunde. Kun Dortmunds Marius Wolf løp like langt som nordmannen.

Store Lagerbäck-ord

Landslagssjef Lars Lagerbäck legger ikke skjul på sin begeistring for den langhårede 22-åringen.

- En av hans kvaliteter nevnte du (løpskapasitet), han er veldig bevegelig. Han er dessuten ganske komplett, så det skal bli veldig interessant å følge hans utvikling fremover, sier Lagerbäck til Nettavisen.

«Ganske komplett» er ingen dårlig attest fra en landslagssjef som er kjent for å velge sine ord med ekstrem omhu.

NUMMER 1: Iver Fossum topper listen over spillere som løp lengst forrige bundesligarunde.

Martin Ødegaard er romkamerat med Fossum på landslaget, og sparer heller ikke på rosen når han skal beskrive kompisen:

- Han er en veldig smart spiller. Det er veldig sjeldent han spiller dårlige kamper. Han har et veldig høyt laveste-nivå. Han er alltid stabil og alltid god. Jeg liker veldig godt å spille sammen med ham. Så sånn sett er det litt dumt at vi begge blir vurdert i samme posisjon, men han er en fantastisk spiller. Jeg føler at jeg spiller enda bedre med ham bak der, sier Ødegaard til Nettavisen.

Ødegaard-spøk

Men når vi gjør ham oppmerksom på at ingen løp mer enn ham i 2. serierunde i Bundesliga, begynner Ødegaard å smile.

- Han var vel mye feilposisjonert. Nei, da. Han har en ekstrem løpskapasitet og det har han hatt lenge. Helt fra tiden i Godset, så husker jeg at han knuste alle på løpstester. Det er ikke så overraskende egentlig. Han løper mye og dekker mye rom, sier Ødegaard.

GOD STEMNING: Iver Fossum og Martin Ødegaard trives i lag både på og utenfor banen.

Fossum selv er fornøyd med hvordan ting går i Hannover.

- Det går fint nå. Jeg følte jeg spilte bra mot Dortmund sist, og det var en fin opplevelse, sier han til Nettavisen.

Dennis Draber er redaktør i og grunnlegger av Hannover 96-magasinet 96Freunde og skriver Tysklands mest leste Hannover-blogg.

Han har fulgt den norske landslagsspillerens utvikling med stor interesse, og mener det har skjedd mye siden overgangen fra Godset i januar 2016.

- Skjedd noe med Iver



Draber trekker frem at spill i 2. Bundesliga forrige sesong, med sin fysisk krevende stil, hjalp Iver Fossum med å ta nye steg.

- Han kom til Hannover med en spak fremtoning og var ikke robust nok til å vinne duellene på midtbanen. Men han begynte å trene, og det har skjedd noe med Iver. Han er nå mye sterkere i duellene. I et intervju med bloggen min spurte jeg ham hva hemmeligheten var. Proteiner? Supermat? Han lo og svarte bare at «det er kjedelig, men det enkle svaret er trening», forteller Draber til Nettavisen.

FORNØYD SJEF: Trener Lars Lagerbäck mener Fossum er en ganske komplett spiller.

Selv om Fossum mener han ikke har lagt på seg noe spesielt, er han enig med Hannover-eksperten at han er blitt vanskeligere å møte.

- Jeg er blitt mye tøffere og bedre i duellspillet. Det er et veldig stort fokus på akkurat det i Tyskland og særlig Hannover, så jeg har fått jobbet mye med det. Jeg føler jeg er blitt mye bedre det siste året på akkurat det, sier Fossum.

- Alle liker Iver

Arbeidsinnsatsen er noe som legges merke til i Hannover, skal vi tro Draber. Han mener Fossum er i ferd med å bli en supporteryndling i den tyske messebyen.

- Folk liker Iver fordi han alltid gir 100 prosent i trening og kamp. Han er en spiller uten noen form for nykker. Den norske spilleren Moa Abdellaoue spilte her fra 2010 til 2013 og scoret mange mål, og jeg mener Iver har en lik karakter. Han er en jordnær fyr som ikke tar av. Det er slikt som blir satt pris på her i Hannover, sier Draber.

Tidligere Tyskland-proff Kjetil Rekdal er en av dem som har latt seg imponere av den tidligere Godset-spilleren. Start-treneren gleder seg over utviklingen Fossum har hatt i Tyskland.

- Han har vært i et ganske tøft miljø. Han imponerte i hvert fall meg i de landskampene han spilte før ferien. Da så man at han har blitt mer voksen og mer robust. Det er klart at når man trener hver dag og spiller i Bundesligaen innimellom så vil man utvikle seg. Han har en ganske tøff personlighet. Han er blodseriøs, trener mye og tør å slå seg frem, sier Rekdal til Nettavisen.

- Det er veldig hyggelig at vi begynner å få frem noen som kan vise seg frem i bedre ligaer i ung alder også, forteller Rekdal.

- Reaksjonen viste stor lagmoral

Draber forteller at han selv fikk pratet med Fossum etter nordmannens første Bundesliga-scoring mot Hamburg i februar. Målet, et langskudd fra over 20 meter, var imidlertid ikke det nordmannen brydde seg om etter kampen. Og det mener Draber sier mye om personligheten.

- Han scoret sitt første mål, men var skuffet over at det ikke ble seier. Reaksjonen viste stor lagmoral. Han tenkte ikke bare på seg selv, men også på laget, mener Draber.

I FINT DRIV: Iver Fossum er på rett spor og fikk spille 90 minutter forrige bundesligakamp. Her i aksjon mot Panama tidligere i sommer.

Hannover-eksperten tror imidlertid ikke det det blir lett for nordmannen å spille seg til fast plass denne sesongen, selv om han forteller at trener André Breitenreiter liker å spille med to defensive midtbanespillere.

Konkurransen er nemlig knalltøff på den sentrale midtbanen.

- Dødballeksperten Pirmin Schwegler er fast på laget, og nykommer Takuma Asono har vært god i oppkjøringen. Sånn det ser ut nå er Iver nummer tre i rekken bak de to. Men jeg er trygg på at han vil overbevise når han får sjansen, og dessuten er Schwegler en spiller som plukker mange kort, påpeker Draber.

Selv er Fossum avventende og mener han bare må bruke muligheten når den dukker opp. Som han gjorde mot Dortmund i sist kamp.

- Det vet jeg ikke, det kommer an på mye forskjellig. Jeg spilte ikke første kamp, men hele andre kamp, og det kommer helt sikkert til å variere. Det blir opp til meg selv å prestere i de kampene jeg spiller.