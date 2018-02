Ekspert om Liverpools kunstmål: - Skyhøyt nivå

Liverpools Roberto Firmino og Mohamed Salah vartet opp med angrepskunst av ypperste merke borte mot Southampton.

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 0-2:

Liverpool sikret seg tre viktige poeng i Premier League søndag ettermiddag da Southampton ble slått på bortebane.

Roberto Firmino sendte gjestene foran allerede etter seks minutters spill, mens samme mann også var involvert da Liverpool gikk opp i 2-0.

Rett før pause vartet nemlig brasilianeren opp med en vakker hælflikk til Mohamed Salah og egypteren kunne enkelt sette ballen i nettet.

Det vakre angrepsspillet fikk TV 2s eksperter til å måpe.

- Det er så skyhøyt nivå. Det er så vakkert. Han vipper ballen over foten til Wesley Hoedt med hælen. Jeg tror faktisk han gjør det med vilje, han er så intelligent, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om målet.

- Det er bare så vakkert. Hvordan skal man stanse de greiene der? Det går jo på skinner, mente TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

- Viktig



Tre poeng til Jürgen Klopps menn betyr at Liverpool nå er oppe på tredjeplass i Premier League, med 54 poeng etter 27 ligakamper.

Southampton ligger under nedrykksstreken med sine 26 poeng.

- Det var tre viktige poeng for oss. Vi scoret tidlig og det gjorde jobben litt lettere. Jeg ser alltid etter muligheter for å hjelpe laget, det er alltid viktigst. Jeg må bare fortsette på samme måte, sier målscorer Mohamed Salah til Sky Sports etter kampen.

Stopper Virgil van Dijk var tilbake på sin gamle hjemmebane.

- 2-0 er en farlig ledelse, men det var en viktig seier for oss. Jeg er veldig fornøyd med dagen. Som Liverpool-spiller er jeg veldig, veldig fornøyd med seieren og det er lite vi kan gjøre med mottakelsen vi fikk her, sier van Dijk, som tidvis ble buet ut av sine tidligere supportere.

Kjapp scoring

Liverpool brukte bare seks minutter på å ta ledelsen på St. Mary's. Wesley Hoedt bommet på en klarering og Mohamed Salah satte fart. Egypteren tok med seg ballen, før han slo på tvers til Roberto Firmino og brasilianeren hadde få problemer med å sette ballen kontant i nettet.

Etter en tung start kom Southampton mer med i kampen og etter 18 minutter fikk vertene en gedigen sjanse til å utligne. Oriol Romeu slo en god pasning opp mot Pierre-Emil Højbjerg. Dansken tok kula med seg forbi Andrew Robertson og klinket til fra spiss vinkel, men Liverpool-keeper Loris Karius var raskt ute og fikk blokkert avslutningen.

Ti minutter senere var hjemmelaget farlig frampå igjen. Et godt innlegg fra høyrekanten fant nykommer Guido Carrillo inne i feltet. Spissen vant hodeduellen med Virgil van Dijk, men headingen gikk rett på Karius.

Like etter var Southampton nær igjen. Dusan Tadic slo et godt innlegg på tvers i feltet og ved bakre stolpe sto James Ward-Prowse. Engelskmannen fikk til en god heading, mens Karius vippet ballen over til corner.

Firminos frekke hæl

Southampton satte Liverpool under stort press den siste halvdelen av første omgang og gjestene fikk lite til offensivt, men rett før pause vartet Liverpool opp med et lite kunststykke av et angrep.

Denne gang var rollene byttet om. Roberto Firmino spilte Mohamed Salah fri med en frekk hælberøring og alene med Southampton-keeper Alex McCarthy gjorde egypteren det han har gjort hele sesongen - scoret.

Dermed gikk Jürgen Klopps gutter til pausen med en 2-0-ledelse.

Andre omgang var ikke gammel da Liverpool var nær sitt tredje mål. Firmino fant en akrobatisk Sadio Mané med et innlegg, men forsøket fra senegaleseren ble blokkert. Ballen havnet i beina til Salah, men denne gangen klarte ikke Liverpool-stjernen å styre ballen på mål.

Flere sjanser



58 minutter var spilt da Southampton fikk frispark ute på kanten og Ward-Prowse pisket ballen inn i farlig område foran mål. Hoedt kom på ballen ved første stolpe, men klarte ikke å styre den mellom stengene.

Det var likevel Liverpool som var hakket hvassere og i det 70. minutt fikk gjestene en dobbeltsjanse. Mané tok med seg ballen og ga videre til Firmino. Brassens skudd ble reddet, mens returen havnet hos Salah. Egypterens avslutning traff utsiden av nettveggen.

Like etter fikk Mané en glimrende overgangsmulighet og senegaleseren tok med seg ballen over halve banen, men avslutningen ble blokkert. Samme mann fikk også en ny gylden mulighet sekunder senere. Liverpool rullet fint opp, men en Mané i ubalanse avsluttet utenfor.

Alt i alt var Liverpool nærmere 3-0 enn det vertene var en redusering, men det endte med 2-0 på St. Mary's og tre poeng til gjestene.

