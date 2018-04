Ekspert om Sarpsborgs superspiss: - Han motbeviste meg

Nå tror eksperter at Ronnie Schwartz, Mikkel Agger og Patrick Mortensen er gode nok til å skyte østfoldklubben til nok en medalje.

SARPSBORG (Nettavisen): Med 12 utskiftninger og en stor tropp er de blå fra Sarpsborg rustet for en lang og tøff sesong. Geir Bakkes menn har allerede fått en meget god start på sesongen, med 7 poeng av 9 mulige på de tre første kampene.

- Det er meget bra. Rosenborg er ikke akkurat noen lett motstander å møte, og Lillestrøm på sitt eget gress på Åråsen er alltid tøft. Jeg er fornøyd, sier han til Nettavisen.

Sarpsborg 08 har både mistet og hentet en rekke spillere i vinterens overgangsvindu, og mange har satt spørsmålstegn til de store utskiftningene. I sesonginnledningen har imidlertid de blå fra Sarpsborg motbevist kritikerne.

Potensiell dansk supertrio

Blant spillerne som har kommet inn, er spissduoen Ronnie Schwartz og Mikkel Agger, som sammen med Patrick Mortensen skal sørge for dansk dynamitt på Sarpsborg Stadion denne sesongen.

Tidligere sportssjef i Fredrikstad, og fotballekspert Joacim Jonsson er imponert over hva han har sett av trioen i oppkjøringen og sesonginnledningen.

- De ser bra ut alle sammen. Mortensen er en kvalitetsspiller, det så vi i fjor. Jeg var litt urolig for at han ikke skulle score nok mål, men han motbeviste meg virkelig. Han er en av Sarpsborgs aller viktigste spillere, sier han til Nettavisen.

Mortensen scoret to mål da Vålerenga ble beseiret mandag kveld.

- Agger er en velig arbeidsom spiss som er god i presspillet og dekker store rom. Han er god med begge bein, og er en spiller passer perfekt inn i Sarpsborg 08.

Jonsson tror at Agger og Schwartz vil kjempe om å være Mortensens spissmakker. I kampen mot Vålerenga mandag kveld var det Agger som tok plass ved siden av fjorårets toppscorer.

- Jeg tror ikke Schwartz er helt i toppform ennå, men han er en meget god spiss. Han er på vei. Han er en fantastisk avslutter - kanskje den beste av de tre. Får han sjanser, så scorer han, konstaterer Jonsson.

I de uttalelsene får han også støtte fra ekspertkollega Jesper Mathisen.

- Schwartz er en naturlig målscorer som spiller med mye energi. Han kan absolutt bli en attraksjon i Eliteserien, sier Mathisen til Nettavisen.

Svekket eller styrket?

Joacim Jonsson er en av de som mener at klubben åpenbart har kommet svekket ut av overgangsvinduet.

- De har mistet bedre spillere enn det de har fått inn. Både Diatta og Rosted er nesten umulige å erstatte for Sarpsborg. Jeg tror heller ikke Singh er god nok til å erstatte Anders Trondsen, sier Jonsson.

GOD SESONGSTART: Sarpsborg 08s spillere feirer etter seieren mot VIF.

Jesper Mathisen er delvis enig, men mener fortsatt at Sarpsborg 08 har et meget slagkraftig lag for 2018-sesongen.

- De har mistet sin beste spiller bak og sin beste spiller helt der fremme, og de er umulige å erstatte. Diatta var kanskje Eliteseriens aller beste spiller i fjor, selv om han ikke bidro like mye til kollektivet Sarpsborg 08.

- Men de har også hentet spillere med gode kvaliteter, og Berntsen har tidligere vist hvor god han er på å hente de riktige typene. Det tror jeg han har klart nok en gang, mener den tidligere Start-spilleren.

Kan ta medalje

For TV2-eksperten har tidvis latt seg begeistre av de blåkledde også denne sesongen. Nå vil tror han at sarpingene vil være med helt der oppe nok en sesong.

- De har som sagt mistet mange fra i fjor, men jeg tror de har erstattet dem med de riktige typene. Jeg tror helt klart at Sarpbsorg 08 har alle muligheter til medalje også denne sesongen.

For med seier over Rosenborg og Vålerenga,og uavgjort mot Lillestrøm, har Geir Bakke god grunn til å være fornøyd med sesongstarten.

- Også mot Lillestrøm hadde de mulighet til å vinne, men alt i alt bør Geir Bakke være veldig tilfreds med de tre første kampene. Han hadde tatt 7/9 poeng før sesongen om du hadde spurt, sier Mathisen.

For Vålerenga stod før kampen mot Sarpsborg 08 med to seire, og har tidvis sett meget solide ut.

- Vålerenga har imponert til tider. De kan også være med helt der oppe, men det avhenger av at de holder alle friske. Jeg er også usikker på hvor stabile de er. Deila trengte tid i Godset, og det kan hende han trenger en sesong til også i Vålerenga, sier Mathisen og legger til:

- De har gjort kloke kjøp. De har fått en spiss som scorer, og det gjør mye med et lag. I tillegg har de fått inn Amin Nouri som over tid har vist at han holder godt nivå i Eliteserien.

Likevel tror han at Sarpsborg 08 vil være best av de to lagene over en hel sesong.

Nøkkelen? Bredde.

- Jeg tror Sarpsborg 08 ender foran Vålerenga. De har en mye større bredde enn Vålerenga, spesielt på midtbanen. Sarpsborg har en mye mer komplett stall, og jeg tror de vil være mer stabile over en hel sesong. Men det er meget jevnt bak de to-tre beste, og der vil også Vålerenga være, sier Mathisen som henviser til Strømsgodset, Rosenborg og Molde som de tre dominerende lagene i årets utgave av Eliteserien.

