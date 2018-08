Eksperten mener Ødegaard må ta et rollevalg i Vitesse

Martin Ødegaard er klar for Vitesse. La Liga-ekspert Petter Veland mener det nå må settes krav til at 19-åringen begynner å vise hva slags spillertype han ønsker å være.

Tirsdag ble det klart at Martin Ødegaard er klar for den nederlandske klubben Vitesse. Det dreier seg om et lån ut denne sesongen.

19-åringen har tidligere spilt i den nederlandske toppdivisjonen for Heerenveen, men ifølge Viasport-ekspert Paul Thomas Clay, som kommenterer nederlandsk fotball, kommer han nå til et bedre lag.

- Fra det jeg har sett i sommerens overgangsvindu kommer han til en klubb som har et hakk bedre spillere. Det var noe jeg savnet i Heerenveen, at han hadde bedre lagkamerater rundt seg. Det var ofte at han sto med ballen, og ventet på at det skulle komme noen bevegelser, ventet på at noe skulle skje, men det var lite å spille på, sier han til Nettavisen.

- Vitesse kan kle ham godt, og han kan få sjansen til å spille i tierrollen. Han spilte mye kant i Heerenveen og det følte jeg var litt misbruk av hans ferdigheter. Forholdene ligger til rette for at han får en fin sesong.

Spilletid viktigst



Clay har kommentert rundt 30 kamper med Ødegaard i den nederlandske ligaen og har fulgt den unge nordmannen tett den siste tiden.

Én annen som har fulgt 19-åringen tett, er ekspertkollega Petter Veland.

Han tror det er Ødegaard selv om har hatt et ønske om å returnere til Nederland, noe hans agent, Bjørn Tore Kvarme, også bekrefter.

NEDERLAND-EKSPERT: VIasports Paul Thomas Clay.

- Han hadde flere alternativer, men praten med treneren i Vitesse og det prosjektet som ble framlagt der, var nok det Martin selv mente var best for sin egen utvikling. Der får han trolig spille i en rolle som han trives i og som han vil bli satset på i. Slik jeg har forstått det har Vitesse en spillestil og en utgangsformasjon som tillater en såkalt tierrolle. Det gjør at han kan få spille mer sentralt i banen, enn det han gjorde i Heerenveen. Det er også et av de mer fysiske lagene og det kan gi muligheter for at Martin kan vokse mer i duellspillet og ta den delen av spillet i større grad, sier han til Nettavisen.

Det har lenge versert rykter om hvor Ødegaard kom til å ende opp denne sesongen, og mange har sett for seg at nordmannen skulle dra på lån til en spansk klubb, for å kunne tilpasse seg den spanske fotballen bedre.

- Martin har nok vært den viktigste personen oppe i dette. Det hadde ikke vært noe problem for Real Madrid å leie ham ut til en spansk klubb, slik jeg har forstått det, men når Martin nå skal spille fotball i 2018/19-sesongen, i sitt 19. og 20. leveår, og sin fjerde sesong på seniornivå, så er han i en periode der det er viktigst å få spille fotball hver helg. Det er mer viktig enn navnet på klubben og ligaen, så lenge det er et visst nivå.

- Det hadde vært mulig å gå til en spansk La Liga-klubb, og klubber har vært interessert, men det har nok ikke gitt den samme trygghetsfølelsen for å få like mye spilletid. Da hadde det vært mer snakk om en overgang der klubbene hadde blitt enige, mer enn at Martin hadde fått snakke med ulike trenere og blitt enig om en tiltenkt rolle i laget og slik, sier Veland.

- Er det en slik spiller han vil være?



Paul Thomas Clay mener Ødegaard nå tar et lite steg opp.

- Han utfordrer seg selv, i stedet for å gå tilbake til det trygge og vante. Det er ikke et kvantesprang sportslig, men et lite steg opp. Det er nye omgivelser og bedre lagkamerater, mener kommentatoren.

Veland på sin side mener Ødegaards valg om å ta et år til i nederlandsk fotball. betyr at det nå også må stilles høyere krav til nordmannen.

Eksperten ønsker å se en klar utvikling på hva slags type spiller den offensive midtbanemannen ønsker å være, noe som ikke har vært helt tydelig, mener han.

- Ødegaard er en spiller veldig mange mener veldig mye om. Det er ofte for positivt eller for negativt. Folk er av og til litt for opptatt av å snakke i overskrifter om ham. Noen tar til orde for at han nesten aldri scorer mål og at han har for få målgivende, mens andre drar fram statistikk på at han var den som skapte flest sjanser av alle i Heerenveen og at han hadde flest vellykkede driblinger. Slår man sammen de to innfallsvinklene, så havner vi litt midt på treet. Vi kan definitivt ta til orde for at Ødegaard var en god bidragsyter i Heerenveen, men at det er rom for forbedring.

- Jeg tenker at når Martin nå har valgt å ta et år til i Nederland, må det begynne å settes krav til ham. Antall målpoeng må opp, om det er en slik type spiller han ønsker å være? Eller ønsker han å være en slik type spiller som egentlig er litt mer beskjeden ute på banen, den som ofte dytter ballen til siden og sørger for flyt i spillet, framfor å være den som slår den avgjørende pasningen? spør Veland.

- Venter det av Martin



La Liga-eksperten håper å se en Ødegaard som involverer seg enda mer offensivt, og beveger seg litt lenger fram i banen i de avgjørende situasjonene, enn tidligere.

- Det jeg savnet i Heerenveen var at han tok de litt dypere og lengre løpene inn i boksen. Han spilte ofte fra seg ballen, ble med fram i angrep, men i stedet for å bevege seg inn i boksen ble han stående rundt 16-meteren og ville ha ballen der i stedet.

- Hans tidligere lagkompis Morten Thorsby er så flink til dette. Han noterte seg for flere mål. Ikke fordi han nødvendigvis er en bedre offensiv spiller, eller har bedre skuddteknikk, men fordi han oppfatter situasjoner og kommer seg inn i boksen. Han beveger seg i de områdene der kamper avgjøres, og det venter jeg at Ødegaard nå skal gjøre i større grad.

Chelsea-kobling



Vitesse, som kom på sjetteplass i den nederlandske ligaen sist sesong, har et tett samarbeid med Premier League-klubben Chelsea, og har hjulpet londonlaget med å utvikle flere unge spillere opp gjennom årene.

LA LIGA-EKSPERT: Viasports Petter Veland.

Det betyr at klubben har god erfaring med å ta inn spillere på lån og vet hvordan de raskt skal integreres i laget og i nye omgivelser.

- Det er et godt poeng. De har gjort dette i mange år. Er det noe de kan, så er det å utnytte styrkene til spillere de har på lån fullt ut. De er veldig interessert i å maksimere utbyttet av en slik type spiller, forteller Clay.

Det er Chelsea-eier Roman Abramovitsj som står bak den sterke koblingen mellom Vitesse og Chelsea, og klubben har også hentet inn en russisk trener, tidligere CSKA- og Hull-trener Leonid Slutskij.

- Det blir spennende. Slutskij har gjort mye bra som trener i CSKA. Vitesse har tradisjon for å gi unge spillere sjansen og spille offensiv fotball, og det blir spennende å følge klubben under Slutskij, sier Clay.

- Har oddsen imot seg



Siden Ødegaard nok en sommer har blir veid og funnet for lett i Real Madrid, taler mye for at ungguttens framtid kan ligge et annet sted enn i den spanske storklubben, men Veland vil ikke helt avskrive Ødegaards sjanser for å en gang kunne bli en del av storlaget fra Madrid.

- Så lenge han har kontrakt der, kan man jo si at framtiden hans er der, men samtidig må vi være såpass ærlige med oss selv, fra et norsk perspektiv, at sjansen er mye høyere for at han ikke blir en fast spiller for Real Madrid, enn at han blir det. Sånn er oddsen. Fra og med da du begynner å spille fotball har du oddsen imot deg med tanke på å få spille for Real Madrid. Det er kun et fåtall spillere som får lov til å gjøre det. Men så lenge han har kontrakt, kan vi jo si at sjansen er der, mener Veland.

- Julen Lopetegui (Real Madrids trener) mente det var for tidlig for ham nå. Han ville ikke gitt Ødegaard nok spilletid til at det ble en løsning som verken Real Madrid eller Martin selv kunne leve med. Det kan vi rett og slett ikke gjøre annet enn å forstå. Han er fortsatt 19 og et halvt år, og det er veldig få i den alderen som i det hele tatt får spilletid i Real Madrid.

La Liga-eksperten mener et utlån var det beste for begge parter.

- Et utlån var det logiske og mest realistiske hele veien. Vi skulle gjerne ha ønsket å sett ham i La Liga, men Martin faller selv ned på at han ønsker å fortsette utviklingen i Vitesse og da må vi sette forventningene etter det, mener Veland.









Mest sett siste uken