Ekspertene er enige: - Molde er vinneren i overgangsmarkedet

Men mest fordi de ser ut til å beholde Erling Braut Håland ut sesongen.

Onsdag stenger overgangsvinduet i Eliteserien, og det begynner å haste for de norske lagene å hente forsterkningene de trenger til høstsesongen.

Og mens det europeiske sommervinduet har sett en spiller som Cristiano Ronaldo gå fra Real Madrid til Juventus for 100 millioner euro, må man lete lenge etter de helt spektakulære overgangene i Eliteserien.

Likevel er det en klubb som stikker seg ut, når Nettavisen spør ulike fotballeksperter om hvem som har gjort det beste på overgangsmarkedet i sommer.

Molde, Molde, Molde

- Molde har gjort noen fornuftige ting, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

- Jeg synes Molde har gjort noen gode signeringer, sier hans kollega, fotballekspert og tidligere Strømsgodset- og Molde-trener Tor Ole Skullerud.

- Molde ser ut som en vinner, mener VGs fotballekspert Knut Espen «Svea» Svegaarden.

- Molde har et av få lag som har forsterket seg, sier NordicBets fotballekspert Joacim Jonsson.

Alle de fire ekspertene er imidlertid enige om at det er vanskelig å kåre noen klar vinner i overgangsvinduet, spesielt når det fortsatt gjenstår litt tid før vinduet stenger helt.

- Det er jo en hel haug med overganger som ikke blir virksomme før i januar. Det er det som roter litt til bildet her, sier Kenneth Fredheim.

Viktigst å beholde Braut Håland

Likevel er det altså Molde som går igjen blant ekspertene, selv om gullrivalene Rosenborg og Brann også har gjort signeringer i løpet av sommeren.

Romsdalingene ikke måttet gi slipp på noen viktige nøkkelspillere:

Ibrahima Wadji har gått på lån til Haugesund, etter to kamper fra start for Molde denne sesongen.

Eman Markovic fikk aldri noen A-lagskamper for Molde, og har signert for HSK Zrinjski Mostar. MOLDE: Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim utroper Molde som overgangsvinnere.

Unggutten Leo Skiri Østigård er et stort talent, men endte opp med kun én A-lagskamp for Molde (i fjorårets sesong) før han i sommer signerte for Brighton.



Inn til Aker Stadion har det imidlertid kommet flere spennende signeringer:

Allerede i slutten av april ble Leke James presentert som Molde-spiller, etter et lite vellykket opphold i kinesiske BJ Enterprises. Den tidligere Aalesund-spissen fikk sine første minutter i Molde-trøya mot Brann sist helg.

Magnus Wolff Eikrem er klar for sitt tredje opphold i klubben, etter å ha fått fristilt kontrakten med MLS-klubben Seattle Sounders.

Den belgiske U-landslagskeeperen Alex Kraninx (22) er en mer langsiktig forsterkning til klubben.

Svenske Pawel Cibicki kommer på lån ut sesongen fra Leeds, og skal forsterke midtbanen i Molde.

Molde har også hentet den 16 år gamle keeperen Oliver Petersen fra Follo, mens Lillestrøms stjerneangriper Erling Knudtzon blir Molde-spiller fra 1. januar.



Aller viktigst for klubben er det likevel at Erling Braut Håland ser ut til å bli i klubben ut sesongen. Stjerneskuddet har vært koblet til en rekke klubber i sommer, og før helgen var 17-åringen i Østerrike for å snakke med storlaget Salzburg.

Det er fortsatt usikkert om det blir en overgang til alpelandet, men TV 2 erfarte i forrige uke at østerrikerne - dersom de blir enige med Braut Håland om en kontrakt - planlegger å sende spissen på lån tilbake i Molde ut sesongen.

- Klassesigneringer

- Det tror jeg er en god løsning. Hvis Molde får beholde Braut Håland ut sesongen, så er det en gevinst. Det kan være nok til at de i hvert fall er i nærheten av et ligagull, mener VGs «Svea».

- Også har de fått tilbake Wolff Eikrem. Molde kan nok se ut som en liten vinner i overgangsmarkedet, bedømmer han.

TILBAKE IGJEN: Magnus Wolff Eikrem er tilbake i sitt tredje opphold i Molde.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim mener sistnevnte spiller vil bety en stor forskjell for Molde.

- Selv om de har nok av midtbanespillere, så er Wolff Eikrem i norsk målestokk en klassespiller, sier han.

- Ikke minst kjenner han klubben godt, og klubben kjenner ham godt. Han vil passe rett inn, fortsetter kommentatoren.

MOLDE: Tor Ole Skullerud har gått over fra jobben som Strømsgodset-trener til å bli fotballekspert for Eurosport, og utroper Molde som vinnerne av overgangsvinduet.

Allerede sist søndag viste Molde at de har skumle hensikter, da serieleder Brann ble nedsablet for andre gang i sommer - denne gangen med 5-1 på Aker Stadion. Da noterte nykomlingen Pawel Cibicki seg for både mål og assist, mens både Wolff Eikrem og Leke James ble byttet inn et drøyt kvarter før slutt.

Tor Ole Skullerud nevner alle de tre som klare forsterkninger i klubben som han selv trente i 2014 og 2015.

- Det er i hvert fall enkeltspillere som jeg tror er bra for Molde, sier Skullerud.

- Lillestrøm og Stabæk utmerker seg i bunn

Hvilke lag som er tapere i overgangsvinduet, synes ekspertene er vanskeligere å si noe om. NordicBet-blogger Joacim Jonsson er generelt skuffet over aktiviteten blant norske klubber denne sommeren.

- Per nå har vel ingen lag forsterket seg nevneverdig. Kun Molde, og kanskje Sarpsborg 08, har forsterket seg litt. Ellers er det tynt, melder han til Nettavisen.

SKUFFET: Joacim Jonsson mener det har vært lite satsing blant de norske klubbene i sommer.

Jonsson understreker imidlertid at mye kan skje i løpet av de siste timene med åpent overgangsvindu.

I bunnstriden mener Tor Ole Skullerud at det er to lag som har kommet godt ut av sommeren.

- Lillestrøm tror jeg har gjort to gode signeringer. De er solide og gode, begge to, sier han, og tenker på kantspilleren Arnor Smárason, som kommer på lån fra Hammarsby ut sesongen, og den danske midtbanespilleren Daniel Pedersen, som er blitt hentet fra AGF.

Islendingen Smárason scoret for kanarifuglene allerede i debuten mot Molde tidligere i august.

- Jeg tror det er spillere som de trenger på Åråsen, som kan gjøre Lillestrøm bedre, mener Skullerud.

- Så kjenner jeg heller ikke han som Stabæk hentet nå. Men det ser ut til å være en god spiller. Og de har hentet en god keeper. Der har du i hvert fall to lag som trengte å gjøre noe, og som har gjort noe, fortsetter han.

Tror Sandefjord er fortapt

For Stabæk sin del er det snakk om sisteskansen Marcus Sandberg, som kommer fra Vålerenga, og den slovenske angrepsspilleren Filip Valencic, som kommer fra HJK Helsinki.

MOLDE: VG-journalist Knut Espen Svegaarden (til venstre) utroper også Ole Gunnar Solskjær og Molde til overgangsvinnerne.

Både Lillestrøm og Stabæk på kvalikplass har 15 poeng, like mange som Start, som er under streken. Alle de tre klubbene har fått seg nye, profilerte trenere denne sesongen, med henholdsvis Jörgen Lennartsson, Henning Berg og Kjetil Rekdal.

Ned til Sandefjord på jumboplass er det fem poeng.

- Hvem er det som rykker ned, da?

- Ja, hvem rykker ned? Jeg tror jo fortsatt at Sandefjord rykker ned, selv om de vant nå sist. Det tror jeg nok.

Mangler fortsatt mye i Start

Start på sin side har kvittet seg med en hel del «stallfyll», og hentet inn den tidligere Odd-profilen Herolind Shala. I tillegg kommer Joackim Jørgensen fra Sarpsborg 08 1. januar.

- Jeg synes fortsatt at Start-laget mangler litt rutine, litt fartstid på en del plasser. Så jeg er fortsatt spent på om høsten fortsetter å peke oppover på Sørlandet. De har mye talent og masse spennende spillere, men det er en tøff runde de skal inn i her, mener Skullerud.

- Om jeg hadde vært trener der, hadde jeg ønsket meg litt mer rutine og fartstid.

«Svea» tror Start har gjort lurt i å kvitte seg med en del spillere.

- Det må de gjøre, når de har hatt en spillerstall som er litt uoversiktelig. Når de da i tillegg har kjøpt en del spillere som én trener vil ha, også kommer det inn en ny en, er det sjeldent at han har de samme tankene, mener VG-journalisten.

- Nå har Start prøvd å kjøpe seg litt opp, men jeg er ikke sikker på om de har fått det de er ute etter, sier han.

