Ekspertene og United-spillerne samkjørte: - Definitivt ikke godt nok

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er nådeløs etter at Brighton vant 3-2 over de røde djevlene. Paul Pogba er enig om at det må forbedringer til.

Tidligere United-spiller Gary Neville var ikke nådig etter at hans gamle klubb ble valset over av Brighton på Amex Stadium, søndag ettermiddag.

- De kollapset totalt de første 15-20 minuttene, sa Neville på Sky Sports ifølge The Mirror, før han fortsatte med å slakte stopperne til José Mourinho.

- Ingen av de fem midstopperne de har er autoritære eller klare ledere.

Bortelagskaptein Pogba var helt enig i omtalen fra United-legenden.

- Det er helt klart ikke godt nok. To ganger har vi tapt mot Brighton nå, og det burde ikke skje, sa en ærlig Pogba til Sky Sports ifølge Daily Mail, med referanse til forrige sesongs 1-0-tap på samme stadion.

- De er ikke i nærheten av gode nok

Tidligere høyreback Neville gikk også langt i å slakte overgangspolitikken til United de siste årene.

- (Eric) Bailly og (Victor) Lindelöf var svake i dag. Det har vært dårlig rekruttering på dårlig rekruttering. Det er spillere i klubben som ikke er i nærheten av å være gode nok, sa ekspertkommentatoren.

SLAKTER GAMLEKLUBBEN: Gary Neville er ikke nådig med prestasjonene til klubben i hans hjerte.

Mourinho selv var kryptisk i møte med pressen etter kampen og ville ikke fordele noe skyld til sitt stopperpar.

Portugiseren, som visstnok var desperat etter å kjøpe en midtstopper i sommerens overgangsvindu, svarte på sedvanlig vis om hvordan han skulle få bukt med alle de defensive feilene:

- For å være ærlig og pragmatisk, som jeg vanligvis er, så kan jeg ikke svare på det spørsmålet, sa United-manageren ifølge Daily Mail.

- Mangler tilstedeværelse

Den tidligere Liverpool-spilleren Graeme Souness var helt enig med sin kollega Neville i omtalen av Manchester-klubben.

- Siden før (sir Alex) Fergusons tid i klubben er dette det mest middelmådige laget jeg noen gang har sett i klubben. De har absolutt ingenting spesielt ved dem. De mangler tilstedeværelse, og jeg kan ikke se noen ledertyper som tar tak utpå der, sier Souness ifølge Daily Mail.

2-3-tapet over Brighton plasserer dermed United på en 10. plass med tre poeng etter to kamper. Opp til byrival Manchester City på topp er det tre pinner.

Neste test for Mourinhos menn er neste mandag når Tottenham og Mauricio Pochettino tar turen til Old Trafford.

I FOKUS: José Mourinho og Paul Pogba blir begge sett på med argusøyne av kritikerne etter prestasjonene mot Brighton på søndag.

