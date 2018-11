Ekspertene raste mot dommer Tom Harald Hagen under Stabæk mot Strømsgodset: - Beviser at vi må ha VAR i Norge

Ola Brynhildsen falt veldig lett da dommeren blåste straffe.

I den første omgangen mellom Stabæk og Strømsgodset på Nadderud blåste dommer Tom Harald Hagen i den første omgangen, etter at Ola Brynhildsen ble felt av Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes.

Reprisene viste at Brynhildsen så ut til å falle lett, og at dommer Hagen kanskje hadde vært litt for greit da han blåste straffespark i favør hjemmelaget.

Etter at Franck Boli hamret ballen i mål, og grunnet resultater i andre kamper, betød det at Strømsgodset lå på nedrykksplass. Det fikk flere eksperter til å rase i studio.

- Det så forferdelig billig ut, det ser direkte feil ut! Det er aldri straffe, ingen verdens ting! Tom Harald Hagen, du lar deg lure igjen! Nei, nei nei, sa Mjøndalen-spiller, og Eurosport-ekspert, Christian Gauseth i FotballDirekte-studioet.

Les mer: Start rykket ned fra Eliteserien

Etter å ha sett situasjonen ved et par anledninger til, så modererte Gauseth seg litt:

FORLANGER VAR: Jesper Mathisen vil ha videodømming til norsk fotball.

- Han er innom foten hans, så det er littegrann kontakt. Den er soft, den er veldig soft. Det er kontakt, det er det. Den er ikke så soleklar som det først så ut. Men det er ikke nok for meg, aldri i verden, sa Gauseth.

Også i TV 2s studio var Jesper Mathisen veldig klar på at han ikke var fornøyd med hvordan dommer Hagen hadde håndtert situasjonen.

- Det å holde seg i Eliteserien, kontra å rykke ned har enorm forskjeller økonomisk og sportslig, sa Mathisen i FotballXtra, før han gjorde det klart at nå må teknologien inn i norsk fotball.

- Et straffespark som blir gitt på dette viset, i en så viktig kamp, det beviser nok en gang at vi må inført VAR også i Norge. Det er et straffespark som kan være forskjellen på 20 millioner kroner, og for en klubb som Stabæk kan det være forskjell på liv og død, sa Mathisen.

Mens de ulike studioene argumenterte rundt situasjonen, tok Viasport-ekspert Petter Veland til sosiale medier for å ytre sin mening om situasjonen.

Mitt innspill til debatten mellom @gauseth/@HulkmeisterB;



Hvis man filmer, konstruerer man en situasjon som ikke er der i utgangspunktet.

Hvis man overdriver, overdriver man (som ordet indikerer) en situasjon, evt forseelse, som er der. Kall det gjerne kynisk, smart, unfair etc. — Petter Veland (@ViasportVeland) November 24, 2018









- Hvis man filmer, konstruerer man en situasjon som ikke er der i utgangspunktet. Hvis man overdriver, overdriver man (som ordet indikerer) en situasjon, evt forseelse, som er der. Kall det gjerne kynisk, smart, unfair osv, skriver Veland.

Strømsgodset skulle uansett slå tilbake da Mostafa Abdellaoue utlignet for laget fra Drammen. Det så uansett ikke ut til å gå veien for Bjørn Petter Ingebretsens menn, da Aboubakar Keita stanget inn 2-1.

I kampens siste øyeblikk ble Mos den store, store helten da han fikset 2-2. Det betyr full jubel i Drammen, og spill på øverste nivå i Norge også i 2019.

Hverken eller av Strømsgodset og Stabæk tar turen ned til OBOS-ligaen riktig ennå. For sistnevnte kan det uansett bli en sesong på nest øverste nivå.

Strømsgodset ender nemlig på 13. plass, hvilket betyr spill i Eliteserien i 2019. For Stabæk er det ikke grunn til feiring riktig ennå. De skal nemlig spille kvalik for å holde seg i Eliteserien.

I kvalifiseringen venter Lars Bohinen og hans Aalesund.

Mest sett siste uken