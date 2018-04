Ekspertene reagerer på Rosenborg-grep: - Kommer aldri til å forstå det

Rosenborg valgte å stenge en trening i forkant av storkampen mot Molde. Det har ført til reaksjoner og debatt.

Rosenborg - Molde er den store godbiten i den 4. runden av Eliteserien denne helgen og underveis i en målfattig hovedrunde, ble oppgjøret på Lerkendal også et fokus under TV 2s FotballXtra-sending søndag.

I forkant av oppgjøret mellom de to lagene har nemlig Rosenborg valgt å stenge treningen, og det er første gang klubben gjør det før en eliteseriekamp, under trener Kåre Ingebrigtsens tid som sjef.

- Forstår det ikke

Trønderklubben har gjort dette et par ganger tidligere under Ingebrigtsen, men da i forbindelse med europacupkamper, og når RBK nå valgte å gjøre dette før en ligakamp, har det ført til reaksjoner.

Ekspertene i TV 2-studioet er blant de som reagerer på RBK-grepet.

- Det skaper mer støy for spillerne i garderoben. Hvorfor ikke bare holde treningene åpne? Det er ikke slik at vi i Norge får besøk av flere hundre pressefolk, sa ekspert Jesper Mathisen i studio om temaet.

- Jeg kan skjønne at Bayern München eller Manchester United gjør det, men at Rosenborg, som får besøk av stakkars Sigve Kvamme fra TV2, skal stenge treningen, det kommer jeg aldri til å forstå. Uansett hvem de skal møte eller hvor dårlig sesongstart de har hatt, sier Mathisen videre.

Rosenborg har som TV 2-profilen påpeker fått en tung start på årets sesong i Eliteserien og står uten poeng etter de tre første rundene.

- Må by på oss selv

Mathisen fikk støtte av ekspertkollega Ole Martin Årst.

- Jeg er, på prinsipielt grunnlag, ikke enig i dette. Sånn som det er i norsk fotball nå, skal vi ikke stenge treninger. Jeg elsker at det er åpent, og at vi skal by på oss selv, så får du heller, om motstanderen vet om taktikken din, spille så godt at de ikke henger med, mente den tidligere spissen.

- Det har Rosenborg vært kjent for i alle år. Alle vet hvordan de har spilt, men det har gjort det så bra at de andre ikke henger med, sier Årst.

Årst reagerer også på at RBK-trener Ingebrigtsen har åpnet for å gjør det til en vane å kjøre stengte treninger én til to ganger i uken framover.

Solveig Gulbrandsen, som også var en del av panelet i FotballXtra søndag, forklarte litt hvorfor et lag i ny og ne ønsker å stenge treningene. Hun har selv erfaring med stengte treninger fra sin tid på landslaget.

- Vi har ikke gjort det så ofte, men noen ganger på landslaget. Det går på om du skal øve inn spesielle cornertrekk, eller ønsker å overraske på noen måte, som å gå ut i en annen formasjon, eller et annet press. Da er det en fordel om folk ikke vet om det, sa den tidligere landslagsspilleren.

- Med sosiale medier og Twitter, så røpes alt som skjer på en åpen trening. Jeg skjønner at det er et poeng, før en så viktig kamp, at de vil overraske, men da må de også virkelig gå ut og overraske, sier hun.

- Ville vært spesielt

Også Gulbrandsen synes det ville være rart å gjøre dette til noe fast.

- Det ville vært spesielt å gjøre dette fast framover. Det er overraskende, men i ny og ne, om det er noe du vil øve på, kan jeg forstå det.

Rosenborg har forklart ønsket om å stenge treningen slik:

- Vi ønsker fokus og konsentrasjon, og vil øve på dødballer og strukturen i laget i fred og ro, forklarte organisasjonsleder i Rosenborg, Trond Alstad, til Adresseavisen tidligere denne uken og avviste at RBK hadde stengt treningene fordi klubben er stresset over den svake starten på sesongen.

Målfattig runde



Før Rosenborg og Molde barket sammen, ble det spilt fem andre kamper i Eliteserien søndag kveld, og flere av kampene ble målfattige affærer.

Tromsø vartet riktig nok opp med en god forestilling mot nykommer Ranheim og tok sin første seier for sesongen. Gjermund Åsen scoret to ganger for lagte fra Nord-Norge, mens Lasse Nilsen og Slobodan Vuk også fant nettet.

I møtet mellom Odd og Bodø/Glimt vartet Espen Ruud opp med et perlemål og sørget for det med at skienslaget vant med 1-0.

Sandefjord og Stabæk spilte 1-1 etter mål fra gjestenes Toni Brochmann og vertens Joackim Olsen Solberg, mens Haugesund og Sarpsborg endte med samme sifre, etter mål av David Aktintola og Ronnie Schwartz.

Brann mot Kristiansund i Bergen endte til slutt med 1-0 til vertene, etter at Bismar Acosta scoret vinnermålet hele seks minutter på overtid.

