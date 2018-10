Eliteserien 2019 starter siste helgen i mars. Cupfinale 8. desember

Mandag kom Norges Fotballforbund (NFF) med hovedterminlisten for Eliteserien de fire neste årene. Neste års cupfinale vil bli spilt 8. desember

Det bekrefter NFF i en pressemelding mandag.

Forbundsstyret (NFF, NTF og Eliteserieklubber) har vedtatt at det blir annethvert år med tidlig seriestart i toppdivisjonen i Norge.

2019-sesongen blir sparket igang siste helgen i mars, mens cupfinalen blir spilt 8. desember.

2020-sesongen starter tidligere, i midten av mars, mens den påfølgende sesongen ikke starter før første helgen i april.

Årets sesong startet 11. mars og ble preget av til dels svært snødekte baner. Neste sesong starter sesongen senere på året, i tråd med flere Eliteserieklubbers ønske.

Flere av de største norske klubbene har imidlertid ytret et ønske om å starte sesongen tidlig, for å være i rute til den faste landslagsperioden i mars.

Nå har forbundsstyret bestemt at det blir tidlig seriestart annethvert år, men felles for alle de fire sesongen er at cupfinalen blir spilt første uka i desember.

2020 blir imidlertid et unntaksår ettersom fotball-VM i Qatar blir spilt fra 14. november til 18. desember.

Seriestart det året er satt til 2020, men NFF skriver i pressemeldingen at de må komme tilbake med detaljene.

Fotballpresident Terje Svendsen sier de har landet på et kompromiss etter flere ulike ønsker.

- Løsningen som nå er valgt sørger for å ivareta begge hensyn og er et kompromiss som partene står samlet bak. Inngangen fra NFF og NTF har vært noe ulik. Mens en samlet landslagsledelse har ønsket tidlig start og sen avslutning, har NTF vært like tydelig i ønske om sen start og sen avslutning. Det kompromiss og den forutsigbarhet som nå foreligger mener jeg samlet sett er en god løsning for norsk fotball, sier fotballpresidenten i pressemeldingen.

