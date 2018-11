Elyounoussi fikk injeksjon før skjebnekampen: - Jeg pusher og pusher

AIK-spilleren har slitt med en lårskade under hele samlingen, men maktet å starte både mot Slovenia og Kypros. Nå venter etterlengtet hvile.

NIKOSIA (Nettavisen): Tarik Elyounoussi startet som spiss både mot Slovenia og Kypros, men ble tatt av banen etter henholdsvis 62 og 71 minutter.

AIK-profilen har slitt med en sliten muskel i låret etter en lang sesong, men han pinte seg først gjennom kampen mot Slovenia. Tidlig i annenomgangen mot ble det raskt klart at han ikke var 100 prosent, men han fikk kun et par dagers hvile før det ventet ny startplass mot Kypros.

Da måtte det medisinske apparatet ty til injeksjoner for å få stablet 30-åringen på beina.

- Jeg måtte faktisk ta en sprøyte før kampen idag, sier han til Nettavisen etter å ha vært med på å sikre playoff til EM etter å ha vunnet gruppen i Nations League.

Kamara x2

Elyounoussi fikk først se Ola Kamara gi Norge ledelsen 1-0 i første omgang, før samme mann doblet til 2-0 i Nikosia.

Resultatet gjør at Norge er gruppevinner i sin Nations League-gruppe, noe som gir playoffplass til EM i 2020.

Tarik Elyounoussi har vært en sterk bidragsyter til nettopp det, men det har ikke vært noen selvfølge at den tidligere Fredrikstad- og Rosenborg-spilleren skulle være med verken mot Slovenia eller Kypros.

- Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke er 100 prosent. Jeg prøver så godt jeg kan, men det sitter både her og her, sier spissen og peker først på låret og deretter mot hodet.

- Jeg pusher og pusher, men jeg vet jeg ikke er meg selv.

Han uttalte til Nettavisen etter fredagens kamp mot Slovenia at han tidlig i annenomgang fant ut at det ikke var vits å holde på videre. Likevel klarte han å bli kampklar i mandagens kamp.

Under søndagens pressekonferanse bedyret han at låret kjentes bedre ut, men etter at playoffplassen var sikret mandag kveld, innrømmet han at han ikke trodde han skulle klare å spille de to kampene.

- Helt ærlig trodde jeg aldri at jeg skulle være med på det her. Jeg trodde jeg måtte reise hjem etter første dag på samling, sier han.

En hel dose olivenolje, mye smertestillende og en injeksjon i låret har imidlertid gjort at han fikk ta del i Norges vei mot gruppeseier, og nå venter velfortjent hvile for spilleren som også nylig sikret seriegullet i Allsvenskan med sitt AIK.

- Det var uten tvil verdt det. Nå får jeg tid til å restituere og hente meg inn igjen.

- Timet og tilrettelagt

Ola Kamara ble den store helten for Norge i mandagens kamp mot Kypros med sine to mål.

2-0-scoringen må ha gledet landslagsassistent Per Joar Hansen i spesielt stor grad. Han har ansvar for dødballene på landslaget, og etter 48 minutter satt scoringen etter en innøvd variant.

DØDBALLSJEF: Per Joar Hansen fikk se Norge score på dødball mot Kypros.

Norge plasserte mange spillere på første stolpe, men Ole Selnæs svingte ballen inn mot bakre. Mohamed Elyounoussi satte opp en sperre på en kypriotisk forsvarer, og på bakre stolpe kom Kamara fri og satte inn scoringen.

- Timet og tilrettelagt, som Egon Olsen, sier «Perry» og fortsetter.

- Noen ganger lykkes det og andre ganger ikke. Det var en perfekt serve, bra blokk av Moi og et bra løp av Ola. Dette med dødballer går i bølger, men dette var en variant vi har jobbet med.

