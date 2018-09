Elyounoussi om ukjent drama: - Var nervøs for at det kunne ødelegge for overgangen

Mohamed Elyounoussi ble tidenes dyreste norske spiller da han gikk til Southampton fra Basel i slutten av juni. Men timene før medførte en stor dose nerver for 24-åringen.

SANDVIKA (Nettavisen): I den siste kampen han spilte for Basel pådro han seg nemlig en rift i leddbåndet.

Det gjorde at det ble noen nervepirrende timer da han skulle gjennomføre den medisinske testen i England før papirene med Premier League-klubben kunne signeres.

- Det var ekkelt, for jeg gjennomførte den medisinske testen i London før jeg skulle kjøre ned til Southampton etterpå. De sa jeg skulle få en telefon med prøvesvarene mens jeg var i bilen, men jeg fikk aldri den telefonen. Da kom tankene, men jeg fikk heldigvis et beroligende svar da jeg kom frem om at alt var i orden, forteller han til Nettavisen.

- Nervøs for at det kunne ødelegge

Elyounoussi takker både støtteapparatet i Basel, Southampton og det norske landslaget for at han ble frisk nok til å gjennomføre overgangen.

- De hadde god kontroll på hva det var og hvordan vi skulle løse det, men jeg må være ærlig og si at det var en periode jeg var nervøs for at skaden kunne ødelegge for overgangen, innrømmer han.

Likevel var Southampton lite stresset, og da han signerte for klubben hadde de allerede skreddersydd et treningsopplegg som skulle få ham raskt tilbake i spill.

NESTEN: Mohamed Elyounoussi har vært nær scoring Southampton.

Så langt har 24-åringen kommet bra i gang i sin nye klubb. Tre kamper i Premier League, to av dem fra start, er fasiten etter fire runder.

- Jeg hadde en litt trøblete «pre-season» med en skade som gjorde at det tok litt tid før jeg var tilbake 100 prosent. Men nå er jeg der, og jeg føler det går veldig bra om dagen, sier han.

- Vært fryktelig nære

Faktisk har Elyounoussi vært uheldig som ikke har plukket noen målpoeng så langt. Den tidligere Basel-spilleren kunne med litt marginer notert seg for både mål og målgivende i forrige kamp mot Crystal Palace, men et eget tverrliggertreff og dårlig effektivitet fra lagkameratene sto i veien.

- Jeg har vært fryktelig nære, og kommer til store sjanser i hver eneste kamp, egentlig. Det har vært litt stang ut, men jeg får håpe det kommer etter hvert. Jeg begynner å finne meg til rette i klubben nå, og lagkameratene begynner å kjenne meg. Det kommer etter hvert, sier Elyounoussi.

Han forteller at han får gode tilbakemeldinger fra Southampton-manager Mark Hughes, og ser lyst på fremtiden i Premier League.

Nå er han klar for å spille en viktig rolle når Norge skal ut i Nations League, og Elyounoussi er etter hvert blitt en bærebjelke på det norske landslaget.

- Jeg kommer til å ta ansvar både på og utenfor banen, og jeg vil bidra til at vi klarer å komme oss til et sluttspill, sier han.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er fornøyd med utviklingen til den tidligere Basel-, Molde- og Sarpsborg-spilleren.

- Han ser pigg ut, og har fått ganske mye spilletid. Det ser positivt ut, sier Lagerbäck til Nettavisen om Elyounoussi.

Norges kamp mot Kypros har avspark 20.45 torsdag kveld. Den sendes på TV 2.

