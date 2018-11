Elyounoussi overså Lagerbäcks instrukser i jakten på Bulgaria-info

Fikk informasjon av landslagsfysio Thomas Ødegaard om stillingen mellom Kypros og Bulgaria, mens Lagerbäck forgjeves skrek ut sine instruksjoner.

LARNAKA, KYPROS (Nettavisen): Det ble et minuttdrama i fredagens Nations League-kamper for Norges del. Bjørn Maars Johnsen utlignet sent til 1-1 borte mot Slovenia, og resultatet mellom Kypros og Bulgaria var dermed helt vesentlig for om det norske laget skulle fortsette å angripe i Ljubljana eller ikke.

Bulgaria og Norge lå med like mange poeng før fredagens runde, og dersom Bulgaria hadde ledet på Kypros, ville Norge trengt ytterligere to poeng for ikke å tape gruppeledelsen.

Flere av de norske spillerne løp derfor ut på benken for å høre med støtteapparatet om stillingen på Kypros etter Maars' utligning.

Blant dem var Mohamed Elyounoussi, som først møtte på landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard som var igang med å dele ut drikkeflasker til de norske spillerne.

Og mens Lagerbäck forsøkte å informere «Moi» om at de skulle tilbake til å spille med to spisser, hadde Southampton-spilleren fokuset et annet sted der han sto i prat med Ødegaard om hvordan det lå an mellom Kypros og Bulgaria.

- Hehe, du så det, ja. Han (Lagerbäck) ble litt irritert, for han prøvde å gi meg noen instrukser som jeg ikke fikk med meg fordi jeg ville høre hva Thomas hadde å si, innrømmer Premier League-profilen til Nettavisen under søndagens pressetreff.

Ville legge om

Han forteller at han regnet med alle på benken hadde kontroll på stillingen mellom Kypros og Bulgaria, men legger til at Lagerbäck forsøkte å informere om å gå tilbake til to spisser etter å ha flyttet fram en ekstra angriper i jakten på utligning i Slovenia.

KONTROLL: Landslagsfysio Thomas Ødegaard (til venstre) informerte Eloyunoussi om stillingen mellom Kypros og Bulgaria. Til høyre landslagssjef Lars Lagerbäck.

Selv var den svenske landslagssjefen ordknapp om hendelsen i sluttminuttene fredag.

- Han og noen andre kom ut mot benken, og vi hadde hatt en offensiv oppstilling, og de ville vite om vi skulle endre tilbake eller ikke. Det er det jeg var involvert i. Jeg vet ikke om noen av de andre lederne sa noe om resultatet, sa han til Nettavisen på pressekonferansen etter landslages trening på kamparenaen.

Fredagens resultater gjør at det er status quo rundt hvem som ligger an til å stikke av med gruppeseieren i Nations Leagues gruppe C3.

Det er helt likt mellom Norge og Bulgaria både på poeng og innbyrdes målforskjell, men det norske laget har totalt bedre målforskjell enn bulgarerne før den siste kampen (5-2 mot 6-4).

Følger Bulgaria-kampen live

Ståa betyr at det kan bli flere scener mandag hvor de norske spillerne løper mot benken for å høre hvordan det går i Bulgarias hjemmekamp mot Slovenia.

Landslagsassistent Per Joar Hansen har tidligere opplyst om at de vil ha en person som følger TV-sendingen og gir beskjed til benken rundt resultatet i Sofia.

OPPDATERT: Landslagsassistent Per Joar Hansen sier de vil sende en person til Bulgaria for å følge deres kamp mot Slovenia mandag.

Søndag opplyser imidlertid «Perry» om at de ikke tar noen sjanser på forsinkede TV-signaler, og heller sender en person ned til Bulgaria som vil sende tekstmelding til en i støtteapparatet på den norske benken underveis.

- I en perfekt verden fungerer alltid TV-signalene, men man vet aldri. I tillegg kan det være forsinkelser slik at det skjer ting før vi får vite det. Da er det greit å ha en person som ser kampen live og som har en mobil, sier han, uten å ville utdype hvem som er i Bulgaria eller hvem på den norske benken som mottar meldingene.

Elyounoussi er uansett klar på Norge normalt skal kunne ta seg av Kypros, men advarer mot å undervurdere mandagens motstander som har sju poeng på tredjeplass i gruppen.

- På papiret er vi bedre, men vi må ikke undervurdere dem, for de har overrasket i gruppen. Heldigvis er det sånn at vi kan avgjøre det selv, avslutter han.

