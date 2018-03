Elyounoussi storspilte da Basel slo City

Nordmannen både scoret og leverte en flott assist.

MANCHESTER CITY - BASEL 1-2 (5-2 sammenlagt):



Mohamed Elyounoussi og hans Basel sto overfor en meget tøff oppgave i onsdagens Champions League-møte med Manchester City.

Sveitserne tapte med hele 0-4 i første kamp på hjemmebane og slik sett måtte det et mirakel til for å at de skulle snu det mot de lyseblå.

- En god kamp av meg



Det miraklet inntraff aldri og Champions League-eventyret er over for Elyounoussi og Basel for denne gang, men den norske landslagsspilleren klarte i hvert fall å gjøre seg svært bemerket i møtet på Etihad.

Etter 17 minutter, på stillingen 1-0 til vertene, fikk nordmannen ballen på rundt ti mers hold og banket inn utligningen på utsøkt vis. I andre omgang vartet han også opp med en nydelig assist da Basel tok ledelsen.

- Jeg forsøkte å gå ut og nyte kampen. Jeg ville hjelpe laget så mye som mulig og i kveld var en god kamp fra min side, og det gleder meg, sier nordmannen i et Viasport-sendt intervju etter kampen.

- Manchester City er et sterkt lag, spesielt hjemme, og målet vårt var å gå ut og nyte kampen. Vi forsøkte å skape sjanser og spille vårt spill. Da vi var rolige med ballen, skapte vi de sjansene, og kunne faktisk ha scoret enda et mål. Til syvende og sist var det en god kamp fra vår side og det gir oss selvtillit. Nå skal vi bare nyte kvelden, sier Elyounoussi.

- Kan havne i Premier League

Det endte med 2-1-seier til sveitserne i Manchester, men det er Josep Guardiolas menn som er videre til kvartfinale i Champions League.

Elyounoussi har den siste tiden blitt koblet med en overgang til Premier League, og har blitt nevnt i forbindelse med både Crystal Palace og Newcastle, og innsatsen onsdag ble nok lagt merke til på balløya.

Viasport-ekspert Morten Langli tror ikke den norske landslagsspilleren er så langt unna å få en drømmeovergang i framtiden.

- Med noen gode landskamper nå, så kan han meget vel havne i en Premier League-klubb. Ikke topp seks, men lenger ned der, og det er mye penger å tjene der, også, mener Langli.

Allerede etter åtte minutter tok City ledelsen og sørget for at avansementet på god vei var sikret. Leroy Sané tok med seg ballen, før han slapp den ut til Bernardo Silva. Portugiseren slo ballen på tvers gjennom feltet, mellom beina på to spillere, og ved bakerste stolpe hadde Gabriel Jesus få problemer med å sende hjemmelaget i ledelsen.

Etter 17 minutter var det altså duket for Elyounoussi. Blas Riveros satte fart på kanten og slo inn, men innlegget ble blokkert av John Stones. Ballen landet perfekt i beina på den norske landslagsspilleren, som på halv volley dunket ballen i nettet fra rundt ti meters hold til 1-1.

Snurret rundt med Toure



Første omgang bar ellers preg av at City allerede hadde avansementet i sin hule hånd, men Basel leverte hederlig innsats og var nær ved å ta ledelsen før pause. Etter 31 minutter fikk Elyounoussi en ny god mulighet da han dro seg fri fra Danilo, men nordmannen var litt ute av balanse i det han skulle avslutte alene med Claudio Bravo, og bommet på ballen.

Rett før pause forsøkte Riveros seg på et skudd fra litt skrått hold, men City-keeper Claudio Bravo hang med og reddet avslutningen greit.

Etter 45 minutter sto det 1-1 i Manchester.

I andre omgang var Elyounoussi igjen på farten etter 71 minutter. Denne gangen spilte han lekkert fram til lagkompis Michael Lang og han satte ballen opp i nettaket, etter nydelig forarbeid av nordmannen.

Den tidligere Molde-spilleren dro seg først fri fa Danilo, før han dro med seg veteran Yaya Toure på en rundtur, for så å spille inn til Lang inne i feltet. Fra spiss vinklet satte han ballen forbi keeper Bravo.

Flere mål ble det ikke på Etihad og dermed røk Elyounoussi og Basel ut av Champions League med flagget til topps og en sterk seier.

