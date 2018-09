Elyounoussis Southampton rotet bort seieren

Nordmannens klubb ledet 2-0 hjemme mot Brighton, men gjestene slo tilbake og reddet uavgjort.

SOUTHAMPTON - BRIGHTON 2-2:

Mohamed Elyounoussi (24) spilte fra start i Southamptons møte med Brighton i Premier League mandag kveld og nordmannen gjorde sine saker bra, selv om det til slutt bare endte med ett poeng for klubben.

Den norske landslagsspilleren var mye involvert, spesielt i første omgang, og kom blant annet til en stor sjanse etter rundt 28 minutters spill.

Ris og ros



Det var likevel ikke alt «Moi» foretok seg som var like imponerende. Et frispark etter 17 minutter, som gikk over alle og ut til femmeter for gjestene, fikk ekspert Chris Sutton i BBC til å riste på hodet.

- Hvis du så et frispark som det av Mohamed Elyounoussi i «Sunday League» (engelsk amatørfotball) eller i en pubkamp, hadde du satt deg i bilen og kjørt av gårde. Ansiktet til Mark Hughes, han tror ikke det han akkurat har fått se, sa den tidligere Blackburn-spissen om frisparket.

Mens Sutton hengte seg opp i det svake frisparket, var det andre som påpekte at 24-åringen gjorde en meget god figur mandag kveld.

- Moi Elyounoussi strålende første halvtimen. Uredd, sterk og teknisk strålende. Har tatt nivået raskt, skrev Lars Tjærnås på Twitter.

Den ferske Premier League-proffen ble tatt av banen et kvarter før slutt og fikk se Brighton kjempe seg tilbake i kampen, etter at vertene først ledet 2-0.

SCORET: Mohamed Elyounoussi, Pierre-Emile Højbjerg og de andre Southampton-spillerne jubler for 1-0-scoringen.

Pierre-Emile Højbjerg og Danny Ings ga Southampton ledelsen, men mål av Shane Duffy og Glen Murray sørget for et comeback.

Resultatet betyr at Southampton nå står med fem poeng etter fem kamper og er oppe på en 13.-plass på tabellen. Brighton står også med fem poeng og okkuperer dermed en 14.-plass på tabellen etter fem runder.

Perlemål og straffe



28 minutter var spilt da Elyounoussi kom til en stor sjanse. Nathan Redmond la inn mot bakerste stolpe og 24-åringen fikk hodet på ballen. Fra rundt seks meters hold satte han imidlertid kula utenfor.

Like etter var det duket for danske Højbjerg. Han plukket opp en andreball og klinket til fra distanse. Ballen suste i nettmaskene.

Brighton hadde lite på by på de første 45 minuttene, men kom bedre med etter pause. Southampton skulle imidlertid doble ledelsen.

Danny Ings fosset inn i 16-meteren og ble på klønete vis lagt i bakken av Gaëtan Bong. Ings tok selv straffen og omsatte den i nettmaskene.

Få minutter senere kom reduseringen i andre enden av banen. Anthony Knockaert slo et frispark og Shane Duffy stanget ballen i mål.

Elyounoussi ble tatt av banen rundt et kvarter før slutt. Den norske kantspilleren ble byttet ut for James Ward-Prowse.

Gjestene jaktet en utligning mot slutten av kampen, og rett før full tid ble Duffy dyttet i ryggen av nettopp Ward-Prowse inne i feltet og dommeren pekte på krittmerket. Fra elleve meter var Murray sikker og det sto 2-2.

Det ble også sluttresultatet på St. Mary's.

