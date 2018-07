EM-drama: Norge snudde kampen på overtid og slo Finland

Da det så som styggest ut brettet de norske stortalentene opp ermene og sikret tre særdeles viktige EM-poeng.

FINLAND - NORGE 2-3:

SEINÄJOKI (Nettavisen): Norge lå under 1-2 og var på vei ut av EM da kampen gikk inn i overtiden.

Men to sene scoringer av Erik Botheim og Christian Borchgrevink sørget for en heroisk snuoperasjon og tre meget viktige poeng for de norske gutta.

- Det er noe spesielt som bor i denne gjengen her. Når det brenner på dass, så våkner dem, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås etter at 3-2-seieren var et faktum.

Nå er Norge etter alt å dømme i EM-semifinale om det blir seier mot Italia i siste kamp.

Italia og Portugal, som også har tre poeng, møtes senere torsdag kveld.

Hvis to lag ender med like mange poeng i gruppa, vil det først bli kåret en vinner ut fra innbyrdes oppgjør. Hvis dette ikke skiller lagene, blir poenglikheten avgjort på flest scorede mål. Hvis også dette er likt, er det den totale målforskjellen i gruppa som avgjør.

G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen overrasket med å gjøre seks endringer på laget fra tapet mot Portugal. Og han fikk betaling tidlig.

Kampen var 11 minutter gammel da Norge, som hadde tatt et tidlig overtak i kampen, fant nettmaskene. Eman Markovic fikk ballen i mellomrom og prøvde å dra seg fri, og etter litt klabb og babb fikk Markovic avsluttet. Den finske keeperen måtte imidlertid gi retur, og fra ti meter gjorde Glimt-spilleren Jens Petter Hauge ingen feil og satte inn 1-0 for Norge med en avslutning nede til høyre.

Hauge feiret for øvrig med å hysje mot hjemmepublikummet etter scoringen.

EM-DRAMA: Timo Stavitski og Eetu Vertainen jubler for finsk scoring, men Norge slo tilbake.

Straffespark

Etter scoringen tok Finland mer og mer over kampen, og Norge slapp til flere farlige angrep på kort tid. Etter 28 minutter kom også belønningen da finnene ble idømt en klønete straffe da Christian Borchgrevink var for tøff i en duell.

Eetu Vertainen var trygg fra ellevemeteren og utlignet til 1-1 med en straffe som sendte Julian Faye Lund feil vei.

Seks minutter før pause skapte Norge igjen en stor sjanse, og Borchgrevink kunne ha rettet opp feilen som ga straffe imot da han fikk stå alene og avslutte fra fem meter etter en dødball. Dessverre for Norge gikk forsøket over mål.

Store Hauge-sjanser

På overtid i første omgang kunne Jens Petter Hauge scoret sitt andre for dagen da han fikk ballen i god skuddposisjon i boksen, men avslutningen gikk rett på keeper. Dermed var lagene like langt da dommeren blåste av halvveis.

Andre omgang startet på verst tenkelige måte for de norske gutta. Åtte minutter etter pause ble den finske kapteinen Saku Ylätupa spilt gjennom, han parkerte Leo Østigård, rundet keeper og satte inn 2-1 for vertene.

20 minutter etter pause var igjen Hauge nær scoring. Han ble satt opp fint i boksen, men avslutningen fra kort hold ble blokkert.

På overtid klarte Norge å score det livsviktige andremålet som ga 2-2 og uavgjort. Erik Botheim utlignet med en vakker heading på innlegg fra Borchgrevink.

Og Borchgrevink ga seg ikke der. På overtid dukket han opp i feltet og dunket inn 3-2 for Norge. Og dermed kunne jubelen bryte løs hos de norske gutta.

Nå gjenstår det altså bare én kamp i gruppespillet for Norges del. Italia er siste motstander i en kamp som spilles søndag 22. juli.

Slik startet Norge mot Finland:

Julian Faye Lund, Christian Borchgrevink, Leo Østigård, Tord Salte, John Kitolano, Tobias Børkeeiet, Hugo Vetlesen, Tobias Christensen, Eman Markovic, Jens Petter Hauge, Erling Braut Håland.

