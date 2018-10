Endelig vant Real Madrid, men bare så vidt

Real Madrid slet seg tirsdag til den første seieren i en av de verste måneder i klubbens ærerike historie. Det ble 2-1 over Viktoria Plzen i mesterligaen.

Karim Benzema og Marcelo ga hjemmelaget to måls ledelse på Santiago Bernabéu, men gjestene fra Tsjekkia skapte ny spenning med Patrik Hrosovskys redusering, og det ble nervøse sluttminutter for hjemmefansen.

Siste måned har Real Madrid tapt tre seriekamper og tatt bare ett La Liga-poeng. Det ble dessuten tap for CSKA Moskva i mesterligaen.

Tirsdag fikk laget kjenne seiersfølelsen igjen, men prestasjonen gjorde neppe at trener Julen Lopetegui sitter tryggere. Til helgen er det El Clásico mot erkerivalen Barcelona, og laget viste ikke takter som er egnet til å styrke selvtilliten veldig før den kraftprøven.

Se høydepunktene her!



Gjestene kom til enorme sjanser i Madrid, og med større effektivitet kunne den seiersløse rekken vokst for Real Madrid. Hjemmepublikum pep da kampen var over.

Seieren gjør iallfall at Real Madrid ligger godt an i sin mesterligagruppe. I likhet med Roma, som slo CSKA Moskva 3-0 på hjemmebane, har hvittrøyene seks poeng. CSKA har fire og Viktoria ett.

Scoret tidlig

Samtidig er det klart at prestasjonene må heves betraktelig om Real Madrid skal ha håp om å vinne turneringen for fjerde gang på rad.

Lagkaptein Sergio Ramos slo an tonen tidlig tirsdag. Etter fem minutter nikket han i stolpen etter et hjørnespark, og ikke lenge etter scoret Benzema ledermålet da han med hodet sendte et presist innlegg fra Lucas Vázquez i mål.

Det kunne blitt flere hjemmemål i første omgang, men Viktoria Plzen kom også til store sjanser som burde vært utnyttet bedre. Keylor Navas i målet reddet blant annet alene med Milan Petrzela, som rett før ledermålet fikk to sjanser.

Sjansesløsing

David Limberský kom alene mot Navas etter en halvtime, men han lobbet over mål.

I slutten av første gang kom Petrzela igjen fri foran mål, men han skjøt som lagkameraten over.

Marcelo roet nervene med en elegant scoring tidlig i første omgang, men nervene dukket opp igjen da Hrosovsky avsluttet et fint angrep med redusering.

Edin Dzeko scoret to mål og Cengiz Ünder det siste da Roma enkelt tok seg av CSKA Moskva i den italienske hovedstaden. Før kampen var flere CSKA-tilhengere blant de skadde i en ulykke med en rulletrapp på en T-banestasjon sentralt i byen.

