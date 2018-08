Engelske medier: - United har tillit til Mourinho

Han er under press fra alle kanter, men ingenting tyder på at José Mourinho (55) får sparken fra Manchester United med det første.

Det raknet totalt for de røde djevlene i mandagens hjemmekamp mot Tottenham. Fasiten ble til slutt et 0-3-tap og en solid ripe i lakken til Mourinho og hans lag.

Etter kampen var det én ting de fleste diskuterte:

Hvor lenge blir Mourinho værende som United-manager?

Ifølge en rekke medier i England, deriblant store aviser som The Guardian og Daily Mail, skal imidlertid portugiseren være trygg i sjefsstolen på Old Trafford.

- Møtte Mourinho i garderoben

Daily Mail hevder United-direktør Ed Woodward oppsøkte rødtrøyenes garderobe etter Spurs-tapet for å snakke med klubbens manager.

Ifølge avisen hadde de to «en lang og positiv samtale» om hva som var bra i den første omgangen og verdt å bygge videre på.

Avisen skriver at deler av United-styret skal være bekymret etter den svake ligastarten, men at de likevel har tillit at at portugiseren er rett mann til å få dem ut av trøbbelet.

Ifølge The Guardian skal United-styret ha blitt overbevist at det de fikk se før pause mot Tottenham, og at Mourinho fortsatt har klubbens tillit.

Ingenting tyder derfor på at jobbsikkerheten til den omdiskuterte manageren er på bristepunktet.

Mourinho forlenget så sent som i januar kontrakten med storklubben til å vare frem til 2020.

Pogba: - Et sjokk

Det var ikke bare supporterne som var lamslåtte av 0-3-flausen på Old Trafford. Paul Pogba sa etter kampen at han ikke visste hva som hadde skjedd.

- Det er utrolig, vi var målbevisste og startet kampen bra, men likevel tapte vi 0-3. Det var et sjokk. Vi må bare fortsette, og vi kan ikke bekymre oss. Vi må jobbe hardt, vi er fortsatt Manchester United, og vi gir ikke opp, sier Pogba ifølge The Guardian.

Mourinho selv var relativt positiv etter det pinlige hjemmetapet mandag kveld. Han mener det ikke var en 0-3-kamp.

- Vi har jobbet veldig bra gjennom hele uka, vi forberedte oss godt og spillerne viste en strålende innstilling. Vi spilte bra, og vi burde ledet med minst to mål til pause. Men så skjedde det noe som endret kampen, og plutselig var resultatet 0-2. Vi var likevel inne i kampen, og ett mål fra oss kunne endret mye. Det tror jeg Tottenham følte. Men så kom det tredje målet og drepte kampen, oppsummerte Mourinho.

Mourinho: - Ikke normalt å reagere slik

Han tok lite selvkritikk, og passet samtidig på å hylle egne supportere.

- Vi tapte ikke på strategi, vi tapte ikke på taktikk, men vi tapte kampen. Alle supporterne våre leser ikke aviser eller ser på TV. Alle supporterne våre er mer intelligente enn det, og de svarte på en utrolig måte. Det er ikke normalt å tape 0-3 hjemme og reagere på den måten, sa Mourinho om den høylytte og støttende United-fansen etter kampen.

Sky Sports-reporteren spurte så Mourinho om han føler laget er på rett vei, eller om portugiseren mener de har problemer.

Da svarte han slik:

- Markedet er stengt, og det åpner ikke før i januar. Jeg sier ikke ett ord mer om det. Men de som så den kampen her, tusenvis av fans, de vet én ting sikkert. Laget er samlet (united), og spillerne gir ikke alt hvis det ikke er samlet, mener United-sjefen.

Nå venter én runde før Premier League tar landslagspause. United spiller neste ligakamp borte mot Burnley førstkommende søndag.

HAR MÅTTET TÅLE KRITIKK: Både manager José Mourinho og direktør Ed Woodward har vært under press den siste tiden.

