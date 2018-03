England-spillerne vil «desperat» til Russland-VM tross politisk drama

Forholdet mellom Storbritannia og Russland er politisk iskaldt om dagen. Englands landslagssjef Gareth Southgate vil ikke høre snakk om boikott av fotball-VM.

– Vi er desperate etter å få spille VM. Det er også det jeg kan si om denne saken. Vi forbereder oss til å dra. Vi er ikke i tvil om at det riktige vil være å delta, sier Southgate.

England-sjefen legger til at sikkerheten til spillerne og støtteapparatet vil bli vurdert framover. Det engelske fotballforbundet (FA) har uttalt at det bare er en sikkerhetstrussel som vil sette Englands VM-deltakelse i fare.

Storbritannia mener det var Russland som sto bak giftangrepet i Salisbury nylig. Det var den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia som ble forgiftet. Tilstanden deres er fortsatt kritisk.

Onsdag reagerte Storbritannia på giftangrepet ved å utvise 23 russiske diplomater. Statsminister Theresa May har også sagt at ingen av hennes statsråder eller medlemmer av den britiske kongefamilien kommer til å være til stede under sommerens fotball-VM.

Southgate håper laget hans får støtte fra egne supportere på russisk jord.

– Det er alltid oppløftende for oss som lag når vi har en tilreisende fanskare med oss. Vi har noen av de beste supporterne i verden, men det er opptil hvert og enkelt å avgjøre hvilke kamper de kommer for å se.

VM i Russland starter 14. juni. England er i gruppe med Belgia, Panama og Tunisia.

