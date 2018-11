England vant enkelt mot USA, men Wayne Rooney nektet et perfekt punktum

Landslagslegenden takket av etter 16 år med England, uten en siste nettkjenning.

ENGLAND - USA 3-0:

Dagens mest omtalte mann i England, Wayne Rooney (33), fikk en drøy halvtimes spilletid i avskjedskampen mot USA på Wembley torsdag.

Spissveteranen klarte derimot ikke å score et 54. og siste landslagsmål i kamp nummer 120 for «Three Lions».

Jesse Lingard (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) og landslagsdebutanten Callum Wilson (Bournemouth) scoret i kampen som endte med 3-0-seier til England.

- Det var fantastisk å være utpå der igjen, og dette var spesielt hyggelig for meg og familien min. Dette kommer til å være med meg i lang tid, beskriver Rooney overfor BBC Radio.

Forstår debatten



DC United-spissen la til at han har forståelse for debatten rundt sjansen han fikk til å spille avskjedskampen.

Rooney mener likevel det er en riktig ting å gjøre for spillere som har utmerket seg spesielt. 33-åringen påpekte også at hans yngste sønn for første gang fikk se faren sin spille for England.

Det manglet ikke på skuddmuligheter for Rooney, i hvert fall ikke om vi skal tro det tidvis humoristiske publikummet i London. Den aller beste sjansen fikk 33-åringen på overtid, da han kom til avslutning etter å ha dratt av to mostpillere i USAs felt.

Den tidligere Manchester United- og Everton-stjernen fikk grei dreis på skuddet, men USAs Brad Guzan var kjapt nede og stoppet forsøket med en helt utstrakt høyrearm.

Stående ovasjoner



Med 33 minutter igjen av spilletida var det duket for Rooneys siste inntog på landslaget.

Gareth Southgate valgte å bytte ut tre spillere, og Rooney fikk overta målscorer Lingards plass i angrepet. Veteranen fikk stående applaus allerede fra sine første steg inn på gressmatta.

De påfølgende minuttene var det gjestene fra Nord-Amerika som spilte seg til flest visitter i motstanderfeltet. Dog uten å finne veien til nettmaskene bak Englands keeperinnbytter Alex McCarthy.

Chelseas Ruben Loftus-Cheek fikk også klarsignal til å løpe inn på gresset 20 minutter før slutt, og han satte umiddelbart fart på sakene for hjemmelaget.

Forspilte sjanser



I det 71. spilleminuttet havnet ballen i føttene til Wayne Rooney like utenfor 16-meteren til USA. Et bortimot samstemt Wembley oppfordret selvsagt 33-åringen til å skyte, og fikk gehør.

Venstrefoten har dog aldri vært til DC United-spilleren og Brad Guzan reddet lett. «Shoot»-oppfordringene fortsatte deretter å runge over stadion omtrent hver gang Rooney berørte ballen.

På overtid kom altså den gylne muligheten. Men dessverre for Rooney og alle andre som håpet på scoring, så var tidligere Aston Villa-burvokter Guzan lite villig til å la seg overliste.

Sekunder seinere kunne Rooney ha styrt inn et innlegg, om han hadde vært et par tidelssekund tidligere frampå. Ballen forsvant, uheldigvis for tidenes toppscorer på Englands landslag, gjennom feltet.

