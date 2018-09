Enighet i dansk fotballkonflikt

Danmark stiller med sitt beste lag i søndagens kamp mot Wales i nasjonsligaen. Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union inngått en midlertidig avtale.

Onsdag tapte et hastig sammensatt dansk lag, bestående av spillere fra 2. divisjon og futsalligaen, 0-3 for Slovakia i en treningslandskamp i Bratislava. Årsaken til stjernenes fravær var den betente konflikten mellom Danmarks Fotballforbund (DBU) og spillerforeningen om en ny landslagsavtale.

Partene har stått steilt mot hverandre i lang tid, og ingen har ønsket å komme den andre i møte. Torsdag kveld kom nyheten om at partene har inngått en midlertidig avtale.

Dermed er det inngått våpenhvile etter turbulente dager og spill mot Slovakia med et sammenrasket amatørlag.

– Dette er gode nyheter for landslaget og for alle i dansk fotball at vi kan spille den viktige kampen i Nations League med vår beste lag og igjen ha fokus på det sportslige, heter det DBUs formann Jesper Møller i en pressemelding.

