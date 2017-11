Enkelt for Graham Hansens Wolfsburg

Caroline Graham Hansen og Wolfsburg tok et langt skritt mot kvartfinale i mesterligaen i fotball for kvinner med 4-0-seier over Fiorentina onsdag.

Islandske Sara Björk Gunnarsdóttir spilte en av hovedrollene for den tyske storklubben med sine to scoringer etter 49 og 60 minutter.

Tyske Alexandra Popp og danske Pernille Harder sto bak de to øvrige fulltrefferne.

Caroline Graham Hansen startet kampen for Wolfsburg, men ble byttet ut etter 78 minutters spill.

