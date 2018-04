Er Benjamin Gleditsch (22) Norges mest uheldige fotballspiller?

Grorud-profilen har en drøm om å spille i Eliteserien. Men gang på gang har drømmen blitt knust på målstreken.

Det er vanskelig å slå gjennom på toppnivå i norsk fotball. Få har hatt mer uflaks på veien enn 22 år gamle Gleditsch.

Groruds høyreback er lenge blitt sett på som en kommende eliteseriespiller, og han har allerede vært på prøvespill med både Odd, Stabæk, Start og Vålerenga.

Men fortsatt er han altså blitt værende i 2. divisjon.

Hovedårsaken til det?

Enormt med uflaks. Og enda dårligere timing.

DIREKTE TIRSDAG: Se Grorud - Odd II klokken 19 på NA+ her



Problemene startet for den talentfulle 1996-modellen da han ble håndplukket av Vålerenga til å være med i troppen i showkampen mot Manchester United i 2017.

Har du lest denne? Dette er favorittene til å ta over for Arsene Wenger

Brakk ankelen mot United

På Ullevaal stadion fikk han spille den siste halvtimen på høyreback mot det engelske storlaget, og han sto plutselig ansikt til ansikt med United-stjernen Anthony Martial, som spilte ute Uniteds venstreside den kampen.

Men underveis i kampen havnet han i duell med United-innbytter Demetri Mitchell og skadet ankelen.

- Jeg spilte halve tiden med brukket ankel, men jeg hadde så mye adrenalin i kroppen at jeg klarte å spille ferdig, sier Gleditch til Nettavisen.

Med et ankelbrudd ble det ingen avtale med Vålerenga, og Gleditsch måtte sitte flere måneder på sidelinjen og vente på at bruddet skulle gro.

Og uflaksen skulle bare fortsette.

Etter en lengre periode med rehabilitering trente han seg opp og kom tilbake for fullt, og Start inviterte ham i februar med på treningsleir i Spania.

- Helt sinnssykt kjipt

Underveis i oppholdet begynte klubben å mistenke at han hadde en skade i den andre ankelen. Gleditsch hadde nemlig fått seg en smell da han prøvespilte for Odd noen uker i forveien.

- Til slutt sendte Start meg for å ta MR. Da legen ringte meg etter at han hadde sett bildene, spurte han meg om jeg kunne gå. Da skjønte jeg skadeomfanget, forteller han.

Dermed måtte Gleditsch sendes hjem fra treningsleiren i Spania og hasteopereres.

Og vips ble det enda flere måneder på sidelinjen.

- Det er helt sinnssykt kjipt, i hvert fall når man så å si er klar for klubben. Nå er det ikke flere ankler å ta av, så jeg håper det holder nå, sier han oppgitt til Nettavisen i dag.

NA+: Her kan du se hvilke kamper NA+ viser fra PostNord-ligaen

Høydepunkter: Se scoringer og andre høydepunkter fra PostNord-ligaen her

- Er du redd for at skadehistorikken din skremmer klubber som kan være interessert i deg i fremtiden?

- Nei, dette er snakk om akutte skader, og jeg har ikke hatt noen belastningskader. Akutte skader får man jo ikke gjort noe med, og det tror jeg ikke skremmer noen. Tidligere har jeg aldri vært skadet heller, og i 2015 spilte jeg absolutt alle kampene for Grorud i både serie og cup. Det er bare det siste året jeg har vært preget av skader, forsikrer 22-åringen.

- Hva gjør skadeproblemene dine med motivasjonen?

- Det er tøft der og da, men det gjør ikke noe med motivasjonen. Skader er en del av gamet, men timingen kunne jo ikke vært verre, innser han.

Tilbake til sommeren

Grorud fortsetter sesongen med kamp tirsdag kveld hjemme mot Odd 2. Kampen ser du direkte på NA+ klokken 19.00.

Men det blir altså uten Gleditsch på banen.

- Jeg håper å ta på meg fotballsko om et par uker, så jeg er eventuelt tilbake igjen for fullt til sommeren.

Sier en av de mest uheldige fotballspillerne i Norge.

Se full oversikt over kampene som sendes fra PostNord-ligaen her.

NA+ koster kun kr 1,- første måned, og det er ingen bindingstid knyttet til abonnementet.

Her kan du abonnere på NA+.

Mest sett siste uken