Erik Solér skal hjelpe NFF finne ny elitedirektør

Nå har han og Norges Fotballforbund bestemt seg for å hovedsakelig lete i Skandinavia.

Norges Fotballforbund har startet jakten på ny direktør for elitefotball.

Mannen som er engasjert for å finne frem til den riktige kandidaten for den nyopprettede stillingen er Erik Solér og firmaet «Soler Executive AS»

- Har en ålreit fotballbakgrunn



Den kjente fotballprofilen skal lede søket etter forbundets første elitedirektør gjennom tidene, en person som får det overordnede sportslige, administrative og personalmessige ansvaret for NFF elitefotball.

- Dette er et vanlig rekrutteringsoppdrag for min del, vanlig i den forstand at jeg gjør det på samme måte som om jeg skulle finne en direktør for et annet selskap. Men selvfølgelig, for en som er mer enn normalt opptatt av fotball, er det et ekstra incitament å få lov til å være med og finne den som skal lede akkurat dette her. Det er en veldig spennende, utfordrende og morsom jobb for personen som får den, sier Solér til Nettavisen.

- Hvordan fikk du jobben med å finne ny elitedirektør, var det du som kontaktet NFF, eller var det omvendt?

- Jeg jobbet litt med et prosjekt for NFF og Norsk Toppfotball (NTF) i utgangspunktet, og jeg innbiller meg at de tenkte at jeg kjente systemet bra, og at jeg har en ålreit fotballbakgrunn som både spiller og leder, i tillegg til at jeg kjenner markedet godt. Det var vel sånn det oppsto en dialog, forteller Solér.

Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, sier følgende om hvorfor NFF har valgt å engasjere Solér.

- Han har stor kunnskap om norsk fotball og det samspillet mellom forbund, toppklubber og kretser som vi ønsker å videreutvikle for å skape enda flere gode internasjonale spillere. Han har også god oversikt over kandidater som kan ha egenskapene NFF er ute etter – både i Norge og utlandet. Det er bakgrunnen for at vi ønsker å benytte oss av Solers tjenester i denne ansettelsesprosessen, sier Haavik til Nettavisen.

Søker i Skandinavia

Denne uken utlyste NFF stillingen i Norge, og planen er nå å gjøre det samme i Sverige og Danmark kommende uke.

Forbundet og Solér har nemlig bestemt seg for å først og fremst søke i det skandinaviske markedet etter ny elitedirektør.

- Det har vært en lang prosess i forkant, slik at vi er trygge på hva vi er ute etter, og da er vi kommet frem til at det beste er noen som snakker skandinavisk, og i hvert fall en som kjenner den skandinaviske kulturen godt, sier Solér.

- Peanøttpenger

Han mener nemlig det er ekstremt viktig at personen som blir ansatt skjønner at man må få til mye med begrensede midler.

- Alt man må gjøre for å skape toppidrett i fotball i Norge, det må man gjøre med peanøttpenger i forhold til det man ofte kan utenlands. Jeg så Olivier Bierhoff i det tysk forbundet uttalte at han var misfornøyd med talentutvikling i Tyskland, og at de nå tilfører 150 millioner euro for å bedre det. Det kan man ikke gjøre her, for å si det slik, illustrerer Solér.

- Vi har lest utlysningsteksten, og det er en jobb trolig svært få er kvalifisert til. Hvor mange aktuelle søkere har dere tro på å få inn?

- Det er ganske tøffe krav, og vi er forberedt på å bruke lang tid. Det har Pål Bjerketvedt & co. vært veldig tydelig på, det tar den tiden det tar. Her er det veldig viktig at vi får rett mann eller kvinne på plass. Vi tror ikke det blir noen store søknadsbunker å sortere, men det viktigste for oss er å finne noen som er veldig gode, sier han.

FOTBALLBAKGRUNN: Her er Erik Soler på landslagstrening på Bislett i 2005.

Jakter aktivt etter rett kandidat

Solér forteller at han og NFF i stor grad kommer til å drive med aktiv «headhunting» for å finne rett kandidat og påvirke vedkommende til å få interesse for jobben.

- Ja, definitivt, mye av denne jobben her vil nok handle om det. Vi må nok helt sikkert jobbe aktivt ut mot markedet for å lete og motivere gode kandidater til å søke, sier han.

Han sier de først og fremst utlyser stillingen av to grunner.

- For å få oppmerksomhet rundt jobben og fange opp dem vi ikke har på blokka fra før. Uansett hvor mange du kjenner og hvor godt du kjenner miljøet, kan det dukke opp en søknad fra en uslepen diamant vi ikke fanger opp. Det er en fin kombinasjon. Men hovedjobben vår blir å jobbe knallhardt med å ringe rundt og motivere og se hvilke søkere vi ønsker å få inn.

- Håper dere å lande en norsk kandidat, eller spiller det ingen rolle om han er norsk, svensk eller dansk?

- Jeg har i hvert fall ikke fått noen føringer på at det skal være norsk eller ikke norsk. Vi har Skandinavia som primærmarked, slår Solér fast.

Erstatter Semb

Stillingen som elitedirektør er nyopprettet og kommer som en konsekvens av at Nils Johan Semb er ferdig som toppfotballsjef.

I stedet for å ha en toppfotballsjef, har NFF valgt å dele sporten i to avdelinger (NFF bredde og NFF elite).

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar i sakens anledning. Men han sa følgende til NTB om den nye elitedirektørstillingen da den ble kjent i starten av mars:

- Spesielt viktig er målet om tettere dialog mellom toppklubb og landslag. Vi skal bygge opp landslagene og utviklingsmiljøet for toppfotball. Det er kompetanse som ikke er der i dag, sier Bjerketvedt.

Her finner du hele utlysningen for stillingen som elitedirektør i NFF.

