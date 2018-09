Eriksen ledet danskene til sterk seier

Slo Wales 2-0 hjemme i Nations League.

DANMARK - WALES 2-0:

Det danske landslaget har mildt sagt hatt en turbulent oppladning til søndagens Nations League-debut mot Wales.

Med hele A-landslaget ute i streik, var det et lag bestående av futsal- og 2. divisjonsspillere som stilte i privatlandskampen mot Slovakia tidligere denne uken. Studenter, salgskonsulenter, forsikringsrådgivere, lærervikarer og båtmekanikere var på banen i 0-3-tapet for slovakerne.

Men konflikten ble løst, og torsdag ble det klart at det danske laget ville få med alle sine beste spillere i kampen mot Wales.

Det kan landslagstrener Åge Hareide si seg glad for, for de danske spillerne viste stor innsatsvilje og effektivitet da waliserne med Gareth Bale i spissen ble beseiret med 2-0 i Aarhus.

- Man kunne merke at spillerne var glade over å se hverandre og få spille fotball igjen. Jeg tror ikke konflikten har påvirket forholdet mellom spillerne. I de årene jeg har vært landslagssjef har vi hatt stor forståelse for hverandre, sier Åge Hareide ifølge NTB etter seieren.

Eriksen sendte Danmark i ledelsen

Christian Eriksen var mannen bak danskenes mål.

En drøy halvtime var spilt da Tottenham-spilleren endte et godt dansk angrep med å banke ballen i mål via den lengste stolpen. I forkant av målet hadde Lasse Schöne og Henrik Dalsgaard vartet opp med noen herlige pasninger, og for første gang i kampen klarte danskene å få i gang et skikkelig spill.

Det resulterte altså i mål, da Eriksen brukte et touch på å dempe ballen på kanten av 16-meteren før han sendte en markkryper via stolpen og inn, og Åge Hareides menn ledet - litt mot spillets gang.

Scoringen virket å være en vitamininnsprøytning for vertene, som nå produserte mer framover. Pione Sisto, som hadde hatt en svak kamp så langt, dro til med en skikkelig kanonkule som Wales-keeper Wayne Hennessey så vidt fikk slått til corner med en sterk enhåndsredning.

Publikummet på Aarhus Idrætspark virket fornøyd med sine landslagshelter etter den første omgangen, antakelig mer på grunn av resultatet enn av spillet, men i andre omgang tok danskene mer fatt også i spillet.

Overbevisende scoringsstatistikk

Timen var passert da innbytter Viktor Fischer sendte ballen inn mot feltet. Den traff hånda til Ethan Ampadu, og danskene fikk tildelt straffespark.

Fra ellevemeteren var Christian Eriksen trygg som banken, og doblet Danmarks ledelse med sitt andre mål for dagen.

Det var samtidig Eriksens 19. landslagsmål på de siste 23 kampene under Åge Hareide, en statistikk som garantert vil glede danskenes norske landslagssjef.

Wales gjorde noen spede forsøk på å komme tilbake, men endte med å lande solid på jorden etter den sterke 4-1-seieren over Irland tidligere i uken.

Danmark leder gruppe B4 i Nations League etter sin ene kamp, mens Wales følger etter med samme poengsum etter to kamper.

