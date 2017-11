Eriksen sendte Hareides Danmark til VM

Tottenham-stjernen ble det store helten mot Irland.

IRLAND - DANMARK 1-5 (1-5 sammenlagt):

Åge Hareide og hans Danmark er klar for VM i Russland.

Det ble klart tirsdag etter at danskene slo Irland på bortebane i den avgjørende playoff-kampen. Det endte 0-0 i første oppgjør.

- Det er en ganske stor bragd, for Irland er ikke kjent for å slippe inn fem mål på hjemmebane så veldig ofte. Vi lykkes med alt offensivt i dag. Sånn er fotball. I Parken misset vi på sjansene våre og gjorde det tøft for oss selv, siden vi visste at det ville bli en tøff kamp her, men det er en fantastisk gjeng jeg har. Det er makeløst, fordi de har jobbet sammen, pushet hverandre, og hatt tro på det. De er ikke bare sterke fotballmessig, men også mentalt, sier Åge Hareide til MAX.

Bendtner hyller Eriksen



Tottenham-stjernen Christian Eriksen ble den store helten for Danmark med tre praktfulle scoringer på Aviva Stadum i Dublin.

Danmark fikk også hjelp av Irlands Cyrus Christie som scoret et uheldig selvmål, mens innbytter Nicklas Bendtner scoret på straffe.

Shane Duffy scoret vertenes mål i oppgjøret.

- Det er helt vilt, sier Danmarks Pione Sisto om seieren i et MAX-sendt intervju etter kampen.

Han får støtte av kollega Yussuf Poulsen.

- De får et heldig mål i starten av kampen, men vi kommer tilbake. Jeg mener vi vinner kampen helt fortjent, sier han.

RBK-profil Bendtner, som altså kom på scoringslisten med sin straffescoring, sier følgende om gjestenes store helt:

- Alle spillerne, inkludert de som ikke var på banen, var innstilt på at irene ikke skulle ta dette fra oss. Og så kommer man ikke utenom Christian Eriksen, som spiller en sinnssyk kamp. Jeg synes det er hans beste kamp noensinne, sier spissen til dansk Kanal 5.

VM i Russland i 2018 blir dermed Danmarks første siden 2010. Den gang røk de røde og hvite ut i gruppespillet etter én seier og to tap.

Danskene slår dermed følge med naboene Sverige, som mandag kvalifiserte seg for mesterskapet i Russland med seier over Italia.

Slo tilbake



Det var irene som tok ledelsen i tirsdagens kamp. Målet kom allerede etter seks minutters spill ved Shane Duffy. Robbie Brady slo et langt frispark inn i boksen og Nicolaj Jørgensen kom på ballen. Hans forsøk på en klarering ble imidlertid en pasning til Duffy, som raget i lufta foran mål og stanget inn ledermålet bak Kasper Schmeichel i buret.

Irland hadde også sjanser ved både Daryl Murphy og James McClean til å øke ledelsen, men begge skjøt utenfor på sine gode muligheter.

I stedet skulle danskene utligne etter en halvtimes spill. Pione Sisto kom fri på kanten etter en kort corner fra Christian Eriksen og han slo hardt inn mot bakerste stolpe. Inne i boksen fikk Andreas Christensen avsluttet og hans skudd gikk via en uheldig Christie, før ballen snek seg i mål.

Scoringen ble stående som et selvmål av iren.

Like etter tok Danmark ledelsen. Danskene kontret raskt og Jørgensen fant en upresset Eriksen. Tottenham-stjernen klemte til på direkten fra rundt 16 meters hold og ballen gikk via tverrliggeren og ned i mål.

En vakker scoring av den danske nøkkelspilleren.

Eriksen med hat trick



I andre omgang var Eriksen på farten igjen. Først ble han spilt fri og avsluttet fra skrått hold, men keeper Darron Randolph reddet.

Minutter senere var det lite irenes keeper kunne gjøre. Eriksen fikk ballen av Sisto og bøyde den nydelig opp i hjørnet fra rundt 17 meter.

Og midtbanespilleren var ikke ferdig for kvelden. Etter 74 minutter satte han inn sitt tredje for kvelden. Stephen Ward klarerte det om i utgangspunktet var et svakt innlegg rett i beina på Eriksen og han klemte til på direkten og ballen suste inn bak keeper Randolph og i mål.

Dermed ble de siste 15 minuttene kun en transportetappe for gjestene, men rett før slutt skaffet innbytter Nicklas Bendtner en straffe. Rosenborg-spissen tok den selv og satte inn gjestens femte mål.

