Espen Ruud scoret sitt sjette mål på fem kamper da Odd slo Vålerenga

Forsvarsspilleren fortsetter å bøtte inn mål i Eliteserien.

ODD - VÅLERENGA 3-2:

34 år gamle Espen Ruud er i ferd med å gjennomføre en svært oppsiktsvekkende sesong i Eliteserien. Lørdag vartet høyrebacken opp med både scoring og assists i møtet med Vålerenga på Skagerak Arena.

- Det stopper jo aldri, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre da 34-åringen banket Odd opp i ledelsen noen minutter før pause.

- Useriøst



Dette var forsvarsspillerens sjette scoring på de siste fem kampene og totalt har han nettet sju ligamål i 2018, og bidratt med to assists.

Dette er det beste Ruud har levert siden 2007-sesongen. Da scoret han totalt åtte mål for Odd på kun 23 spilte kamper for klubben.

Selv hovedpersonen lar seg forbløffe av effektiviteten.

- De begynner å bli useriøst, men det er gøy, sa Ruud til Eurosport.

Mannen med 35 landskamper for Norge var sterkt delaktig i at Odd tok tre poeng i et underholdene møte med osloklubben. Et mål av Ruud og to av Torgeir Børven sørget for 3-2 seier for skienslaget lørdag kveld.

- Det var godt å slå tilbake etter å ha blitt tatt ut i pausen to ganger nå. Det var en fortjent seier. Jeg håper jeg er på gang nå, men vi får ta en kamp av gangen, sa tomålscorer Børven til Eurosport etter kampen.

Chidera Ejuke og Bård Finne scoret målene for gjestene.

Ruud-kanon



Første omgangen i Skien ble en ganske sjansefattig affære og det var først mot slutten av omgangen at det begynte å skje ting foran mål.

Etter 33 minutter rev Elbasan Rashani seg fri fra flere Vålerenga-spillere og fikk etter hvert gitt videre til Espen Ruud på høyre. Backen slo inn og i feltet kom Torgeir Børven. Spissen hadde massevis av tid til å stille inn siktet, men satte likevel ballen langt over mål, og sjansen var spolert.

Noen minutter senere tok Ruud saken i egne hender. Børven fant Bilal Njie, som igjen trillet ballen ut til den frittscorende backen. Ruud klinket til fra distanse og ballen suste inn i lengste hjørne bak Vålerengas keeper.

Dette var veteranens sjuende ligamål for sesongen.

Dette ble også den eneste scoringen i en omgang der spillet svingte mye fram og tilbake, uten at noen av lagene klarte å dominere ute på banen.

Utlinget raskt



Vålerenga-trener Ronny Deila ga klart uttrykk for at han ikke var fornøyd med sine gutter i pauseintervjuet og kort tid etter hvilen fikk han svar.

Sam Adekugbe løp seg fri på sin kant og fikk ballen. Han slo den lavt og ut i feltet mot Chidera Ejuke, og han bredsidet inn utligningen.

Dermed var lagene like langt kun noen få minutter ut i andre omgang.

Etter en tung start på omgangen våknet Odd etter utligningen. Først skapte de farligheter på dødball, etter at Adam Larsen Kwarasey var ute og rotet i feltet, og like etter kom Børven til en akrobatisk sjanse.

Joshua Kitolano slo inn mot spissen og selv om innlegget ble litt langt, forsøkte han seg på en brassevariant. Avslutningen gikk over.

To kjappe mål



Etter 66 minutter skulle det lykkes for hjemmelaget og igjen var Ruud sentral. Backen slo et presist frispark og Børven var på rett sted til rett tid og gjorde opp for missen i første omgang ved å sende Odd opp i 2-1.

Gleden skulle imidlertid på ny bli kortvarig. Like etter Odds ledermål, utlignet Vålerenga igjen. Bård Finne fant nettet for osloklubben.

Daniel Fredheim Holm gjorde forarbeidet og Finne fikk ballen i god posisjon. Han la kula til rette og satte inn 2-2 med en god avslutning.

Flere mål skulle det bli og Børven var ikke ferdig for kvelden. Ti minutter før slutt slo Rashani inn. Ballen gikk via Vålerengas Jonathan Tollås Nation, før den landet hos Børven. Han kunne enkelt sette 3-2.

Rett før full tid var Vålerenga nær utligning da Magnus Lekven satte ballen i tverrliggeren. Like etter fikk Lekven en ny stor sjanse, men det ville seg ikke og dermed ble alle poengene igjen i Skien.

