ESPN: - Mourinho vurderer å hente Zlatan tilbake til United

Hevder svensken kan være aktuell for en sjokkretur til Old Trafford.

Det er ESPN-journalisten Mark Ogden som torsdag skriver at Manchester United-manager José Mourinho vurderer å hente svensken tilbake.

Hovedgrunnen til at Mourinho ønsker dette, ifølge Ogden, er den sterke posisjonen Ibrahimovic har blant de andre spillerne i klubben.

37-åringen spilte to sesonger for Old Trafford-klubben i perioden mellom 2016 og 2018, men en skade ødelagte mye av tiden hans der.

- Vil ha inn en leder



Ogden skriver at det i første rekke ikke er Zlatans kvaliteter på banen Mourinho nå er på jakt etter, men svenskens lederegenskaper.

Veteranen var en sterk stemme i garderoben under sin tid i klubben og ifølge ESPN skal stemningen blant spillerne ha endret seg etter at svensken forlot klubben til fordel for LA Galaxy i amerikanske MLS.

ESPN har tidligere skrevet at flere profiler i klubben skal være frustrert over Mourinhos ledelse, blant annet på grunn av måten han behandler spillerne på. Portugiseren har flere ganger den siste tiden kommet med kritikk mot egne spillere på pressekonferanser og i intervjuer.

Ogden hevder at Mourinho har slitt med å holde kontroll over spillergruppen etter at Ibrahimovic forlot klubben, og at en retur for den svenske stjernen skal være et ledd i å vinne tilbake den kontrollen.

Journalisten skriver videre at 37-åringen ble ansett som en leder av både unge og mer etablerte spillere under sine 18 måneder i klubben.

Godt forhold til Mourinho



Svensken var på mange måter også en «buffer» mellom spillergruppen og Mourinho. I tillegg til å være respektert blant spillerne, har Zlatan også et meget godt forhold til Mourinho, som han også jobbet med i Inter.

Veteranen skal ha vist seg som en stor leder både i måten han tok seg av klubbens yngre spillere og måten han snakket med pressen utad. I United ble Zlatan, ifølge Ogden, sett på som en «kul storebror», og selv en profil som Paul Pogba skal ha sett opp til den svenske spissen.

Wayne Rooney var en annen spiller som fylte en slik rolle i United-garderoben, men spissen gikk som kjent til moderklubben Everton i 2017 og ifølge ESPN er det ingen av dagens spillere som fyller denne rollen.

Pogba blir av mange ansett som Uniteds mest profilerte spiller i dag, men franskmannen, som angivelig skal ha et anstrengt forhold til manager Mourinho, har ikke tatt lederrollen som Zlatan og Rooney hadde.

I stedet skal det ha dannet seg ulike «klikker» blant spillerne.

AC Milan interessert?



Mourinho er selv under press for tiden, etter en svak åpning på sesongen og det at Ibrahimovic forsvant fra United-garderoben skal ha forårsaket et problem managerne ikke helt hadde sett for seg, skriver Ogden.

37-åringen har en lang karriere på toppnivå, og har spilt for klubber som Ajax, Juventus, Barcelona, Inter, AC Milan, PSG og United.

Fra italiensk hold blir det imidlertid meldt at det er flere enn United som vurderer en overgang for veteranen når overgangsvinduet åpner igjen.

AC Milans sportsdirektør, Leonardo, uttalte nylig på en pressekonferanse at han har lekt med tanken om å hente Zlatan til Milano-klubben.

