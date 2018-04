ESPN-reporter om Firmino: - Han kommer aldri til å gjøre som Coutinho

Philippe Coutinho kranglet seg vekk fra Liverpool kort tid etter at han signerte en ny langtidskontrakt. Roberto Firmino gjør neppe det samme.

I helgen ble det klart at Liverpool-stjernen Roberto Firmino har signert en ny kontrakt med de røde fra Merseyside. Liverpool har ikke opplyst hvor langt fram i tid den nye avtalen strekker seg, men ifølge britiske medier skal det være snakk om en femårskontrakt for spissen.

Firmino har storspilt denne sesongen og nettet 27 mål på 48 kamper for Liverpool. Spissen har vært en svært viktig brikke for Jürgen Klopps lag, som onsdag spiller semifinale mot Roma i Champions League.

Brasilianerens storspill har ført til rykter om at han kan være på vei til andre klubber, og både tyske Bayern München og spanske Real Madrid har blitt nevnt i diverse tabloider, men med den nye kontrakten på plass, skulle man kunne tro at Firminos framtid på Anfield er spikret.

TV 2s Simen Stamsø Møller følte seg imidlertid ikke så sikker på det, da han uttalte seg til kanalen denne helgen. TV 2-profilen påpekte at en ny kontrakt i hovedsak betyr at Liverpool kan få mer penger for spissen.

Han trakk fram Philppe Coutinho, som i vinter gikk fra Liverpool til Barcelona, rundt et år etter at han undertegnet en ny langtidskontrakt med klubben, for å bygge opp under denne argumentasjonen.

- Det betyr ikke så veldig mye annet enn at hvis en større klubb kommer på banen, så blir han dyrere. Dette gjorde jo Liverpool med Philippe Coutinho også før han dro til Barcelona, sa han til TV 2s nettside.

- Ville ikke lagd bråk



Joao Castelo-Branco, som følger Premier League for ESPN Brasil, og er tett på ligaens brasilianske spillere, mener imidlertid at Firmino neppe kommer til å forlate Liverpool på samme måte som Coutinho.

Castelo-Branco tror at Firmino nok kunne vært interessert, om det fram i tid skulle komme tilbud fra en gigantklubb som Real Madrid eller Barcelona, men at 26-åringen aldri ville gjort som landsmannen.

Coutinho gikk nemlig svært aktivt til verks for å tvinge gjennom en overgang til katalanerne og det sirkulerte blant annet rykter om at playmakeren nektet å spille for Liverpool en periode.

- Jeg tror Firmino er veldig fornøyd i Liverpool, men om en gigantklubb kom, som med Coutinho, ville det ikke overrasket meg om han var interessert, selv om jeg ikke tror han aldri ville lagd en hel masse bråk ut av det, slik vi så Coutinho gjøre, forteller ESPN-reporten til Nettavisen.

- En drøm



Som med de fleste spillere fra Brasil, påpeker Castelo-Branco at det å spille i Spania også er noe som kan friste Firmino i framtiden.

- Det er selvsagt en stor drøm for spillere fra Brasil å spille for klubber som Real Madrid og Barcelona. Det gjelder nok alle spillere i verden. Kommer de klubbene på banen, er det vanskelig å ikke la seg friste.

Han tror det kun er et fåtall klubber som kunne lokket Firmino bort fra Liverpool og han tror også brassen ønsker å vinne noe med de røde, før han eventuelt ser mot et nytt kapittel i karrieren.

- Det er fint å bo i Spania og skulle han vinne en tittel med Liverpool, og noen andre kom på banen, tror jeg han ville vurdert det. Det gir mer lønn og en ny opplevelse. Men jeg vil si at han er veldig fornøyd i Liverpool og har funnet seg godt til rette, så han ville ikke gått til en hvilken som helst klubb, men Real Madrid og Barcelona er selvsagt noe helt spesielt.

- Passer perfekt



Castelo-Branco mener videre at Firmino passer perfekt inn under Jürgen Klopp i Liverpool og at Premier League er en perfekt liga for spissen.

ESPN-REPORTER: Joao Castelo-Branco.

- Jeg mener at Premier League virkelig passer Firmino perfekt. Det passer stilen hans, den aggressive jakten på ballen og de lange løpene. Det er en viktig grunn til at Firmino passer så godt inn i Klopps lag, sier han.

Det samme trakk Firmino selv fram i et intervju med Liverpools offisielle nettside etter at den nye kontrakten ble underskrevet søndag.

- Jeg elsker å spille for Liverpool FC. Fansen er fantastiske. Det er vakkert hvordan de jobber under kamp, sier Firmino til klubbens nettsted.

- Jeg trives veldig, veldig godt her. Alt passer perfekt. Lagkameratene mine er fantastiske, og jeg er svært takknemlig for å kunne få spille sammen med dem i denne klubben, fortsetter Liverpool-stjernen.

