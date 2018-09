Eurosport-Gauseth slaktet RBKs Jebali-kjøp. Dette sier han nå

Fotballprofilen må svare for uttalelser etter drømmestart for trøndernes nye stjernekjøp.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Rosenborg gjestet et formsterkt Vålerenga søndag kveld. Issam Jebali ble nok en gang avgjørende for de sorte og hvite og ble matchvinner på overtid.

Med sitt fjerde målpoeng på like mange kamper sikret han Rosenborg tre meget viktige poeng i gullkampen.

- Sjokkerende god

I etterkant av overgangsvinduet var Eurosports fotballekspert Christian Gauseth kritisk til Rosenborgs aktiviteter.

Han stilte seg, blant annet, undrende til innkjøpet av Issam Jebali og pekte på at trønderne allerede var godt forspent i angrep.

Jebali fremstod heller ikke som en typisk Rosenborg-ving, mente Gauseth.

- Hva sier du nå, Gauseth?

- Han er jo ingen tradisjonell flanke som Rosenborg har vært kjent for å bruke. Det var også grunnen til skepsisen min rett etter overgangsvinduet, men de lar han jo spille på det han er god på når han kan trekke innover. Da er han jo ikke en tradisjonell Rosenborg-ving, slik som Yann-Erik De Lanlay eller «Mini» Jakobsen, hvis vi skal tenke ennå lengre tilbake, sier Christian Gauseth til Nettavisen.

- Nå står han med fire målpoeng på like mange kamper i serien. Hva synes du om han så langt?



- Han har vært en åpenbaring og sjokkerende god. Han har avgjort omtrent alle kampene han har spilt. Så mye mer dominerende enn han er nå, går det knapt å være på så kort tid, sier Gauseth til Nettavisen.

VAR KRITISK: Christian Gauseth, ekspert i Eurosport Norge.

Tunisieren selv var høyt oppe etter seieren mot Vålerenga og var klar på hvorfor han valgte å gå fra svenske Elfsborg til Rosenborg i sommerens vindu.

- De kjøpte meg av en grunn. Rosenborg er en stor klubb som skal være i toppen av Eliteserien og kjempe for å komme med i Europa League og Champions League. Jeg deler de samme ambisjonene, det var derfor jeg kom hit, sa Issam Jebali etter kampen mot Vålerenga.

Eurosports fotballekspert er full av lovord om venstrekantens prestasjoner og har store forventninger til hvordan Rosenborgs angrepsrekke kan se ut etter hvert.

- Dette er en spiller som holder høy klasse i dag, og Rosenborg kan forvente noe av han fra dag 1. De har lagt såpass mye penger på bordet. Så kan man tenke seg til når Samuel Adegbenro blir skadefri i tillegg, så blir dette et fryktinngytende angrep å møte, sier Gauseth til Nettavisen.

- Rosenborg får helvetesuke

Med åtte serierunder igjen å spille har Rosenborg og Brann et forsprang på toppen av tabellen. Det ligger an til en thrilleravslutning i gullstriden som kan kulmineres i en seriefinale i Bergen 28. oktober når Brann tar imot Rosenborg.

Trønderne er fortsatt med i både cup og Europaligaen, noe som innebærer et langt tøffere kampprogram enn gullrivalene fra Bergen. Brann ble slått ut med 4-1 mot Lillestrøm i 4. runde og har kun serien å konsentrere seg om. Det kan bli nøkkelen i gullkampen, tror Gauseth.

- Rosenborg har et forferdelig tøft kampprogram og går inn i en helvetesuke. Først møter de Celtic på torsdag, deretter tar de imot Sarpsborg 08 på søndag, før Vålerenga kommer til Lerkendal onsdag. Og ikke nok med det. Deretter skal de sette seg i bussen og kjøre forbi Kyrksæterøra, krysse Trollfjorden og komme til Molde, der absolutt alle hater dem. Den påfølgende uka vil avgjøre mye for Rosenborg, sier Gauseth til Nettavisen.

- Du tror altså at Brann stikker av med seriegullet?

- All fornuft, spillerstall og historikk tilsier Rosenborg, men jeg har likevel en følelse av at gullet havner i Brann. Bakgrunnen for det, er den strålende kampen og resultatet på bortebane i Haugesund. Der fant de virkelig tilbake til seg selv. Det var en av to viktige tester på papiret før seriefinalen, resten er overkommelig, sier Gauseth til Nettavisen.

- Hva er den neste store testen for Brann?



- Den neste er Tromsø på bortebane, og med et godt resultat der så tror jeg Brann har skjønt at de kan ta gull. I tillegg har de kanskje skjønt at de må starte med Daouda Bamba på topp. Holder de koken frem til 28. oktober, og slår Rosenborg der, så går gullet til Bergen sier Gauseth til Nettavisen.

Tøft program

Rosenborg har, som nevnt, et tøft program foran seg og aller først venter Celtic i Europaligaen, og kampen spilles torsdag 21.00.

Så er nok Sarpsborg 08 revansjelystne etter sitt hjemmetap mot Odd. Sarpsborg 08s overmenn tar imot Ronny Deilas Vålerenga på Skagerak Arena i neste eliteserierunde. Oslo-klubben har et godt tak på Fagermos mannskap og står med tre seire på lagenes fire siste møter.

