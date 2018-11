Even Hovland tatt ut i den norske troppen som Ajer-erstatter

Det bekrefter Norges Fotballforbund søndag kveld.

Kristoffer Ajer har meldt skadeforfall og erstattet med Rosenborgs Even Hovland. Tarik Elyounoussi måtte også byttes ut med skade i søndagens klubbkamper.

Ajer har i likhet med Joshua King måtte forfall til Norges kommende nasjonsligakamper mot Slovenia og Kypros, mens AIKs Tari Elyounoussi ennå ikke har meldt noe forfall.

Norges Fotballforbund meldte senere søndag at RBKs stopper Even Hovland erstatter Celtic-spilleren i troppen. Beskjeden om at Hovland stepper inn for Ajer, kom like etter at Rosenborg vant seriegullet i Eliteserien 2018.

Les mer om Kristoffer Ajers brudd i øyehulen her!

Les også: Rekdal raser mot Fagermo: - Forkastelig!

Se her: Rosenborg-spillerne feiret seriegull med jenka

- Må antagelig opereres

Ajer måtte byttes ut med ansiktsskade i det 70. minutt av Celtics 0-0-kamp borte mot Livingston. Celtic-manager Brendan Rodgers opplyser at nordmannen trolig har pådratt seg et brudd i øyehulen.

- Det er uheldig, og han har store smerter. Han vil nok trenge en operasjon, sa Celtic-trener Brendan Rodgers til Celtics Twitter-konto.

Ajer pådro seg ansiktsskaden i en hodeduell og måtte behandles på sidelinjen av Celtics medisinske apparat. Midtstopperen mistet for øvrig forrige landslagssamling med en lårskade.

Les også: Sandefjord rykket ned fra Eliteserien

Elyounoussi måtte ut

Tarik Elyounossi noterte målgivende pasning i den svenske serielederen AIKs jakt på ligagull. AIK ledet 1-0 i det 65. minuttet da det ble stopp for nordmannen. Elyounossi løp etter en ball, men kastet seg plutselig i bakken mens han holdt seg til låret.

Det kan tyde på en strekkskade for angriperen, og det betyr at han også er høyst usikker til bortekampene mot Slovenia og Kypros 16. og 19. november.

Mest sett siste uken