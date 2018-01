Evertons eier med ellevill påstand om Lukaku

Farhad Moshiri ga sin versjon av hva som angivelig skjedde da Romelu Lukaku ble solgt fra Everton i fjor sommer.

Mange hevet på øyenbrynene da Everton-eier Farhad Moshiri tirsdag kveld uttalte seg om klubbens tidligere spiss, Romelu Lukaku.

Belgieren forlot Liverpool-klubben i fjor sommer og signerte for Manchester United i en avtale verdt rundt 75 millioner pund.

Under en generalforsamling i Everton tirsdag kveld kunne imidlertid Moshiri avsløre at de blå forsøkte å forlenge avtalen til spissen.

Moshiri fikk spørsmål om hvorfor Lukaku ble solgt uten at klubben hadde en erstatter på plass og ifølge klubbeieren var det svært spesielle omstendigheter som gjorde at stjernen ikke signerte en ny avtale.

- Når det gjelder Lukaku kastet jeg bort to sommere på å forsøke å beholde ham her. Den første sommeren brukte jeg tre måneder med ham, agenten, moren og familien hans og vi klarte å få til en avtale som holdt ham her i ytterligere ett år. Så, i fjor sommer, så fikk han et bedre tilbud av oss enn av Chelsea. Uansett hva de ga ham, så skulle vi matche det. Men der og da ville han til Chelsea, sier Moshiri ifølge The Guardian.

- Jeg kan forsikre om at vi gjorde alt vi kunne for å beholde Lukaku. Hvis jeg sier hva vi tilbød ham, så ville du ikke tro det. Han fikk et bedre tilbud av oss enn av Chelsea og agenten hans kom til Finch Farm for å signere avtalen. Alt var på plass og det var et par journalister om ventet utenfor. Men midt i møtet fikk Lukaku en telefon fra moren sin. Han fortalte at hun var på pilgrimsferd i Afrika eller noe, og at hun der hadde sett en «voodoo» som sa at han måtte signere for Chelsea, sier Moshiri.

Det var lenge spekulasjoner om at Lukaku skulle returnere til nettopp Chelsea, klubben Everton hentet ham fra i 2014, før han til slutt i stedet endte opp med å signere for José Mourinho og Manchester United.

I United har Lukaku nettet 16 mål på 31 kamper denne sesongen.

- Jeg kom nær Lukaku og jeg liker gutten, han er en fin gutt. Jeg brukte all min sjarm for å overtale ham til å bli i Everton, men mislyktes. Slik er verden, dessverre. Problemet var at han hadde fått det for seg at han skulle bort. Han var i Los Angeles på den tiden og ville ikke komme hjem, forteller Everton-eieren videre om omstendighetene.

24-åringen befant seg i nettopp LA da det ble kjent at han hadde blitt enig om en avtale med United. Spissen la ut flere bilder og videoer i sosiale medier sammen med kompisen Paul Pogba og den medisinske sjekken for stjernen ble også gjennomført i den amerikanske storbyen.

I tillegg til Moshiris Lukaku-historie, kunne Everton også annonsere tirsdag kveld at klubben er godt i gang med prosessen rundt det å bygge et nytt stadion. Klubbdirektør Bill Kenwright kunne avsløre at flyttingen til Liverpools havneområde vil koste rundt 500 millioner pund.

