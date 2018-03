Slutt på moroa utenfor hjemlig liga.

Magnus Wolff Eikrem og hans Seattle Sounders tapte 0-3 for Chivas Guadalajara i kvartfinalen i CONCACAFs mesterliga og er utslått.

Sounders vant 1-0 i den første kampen, men den ledelsen viste seg for liten i Mexico. Chivas dominerte stort på hjemmebane, og det ble ikke enklere av at Sounders mistet Nicolas Lodeireo med skade før kampstart og måtte gjøre to bytter før pause.

Will Bruin og Chad Marshall fikk hver sin smell i hodet og måtte byttes ut, noe som påvirket kampplanen.

Gjestene holdt det mexicanske laget unna målet i en hel omgang, men målvakt Stefan Frei måtte kapitulere på et flott frispark fra Oswaldo Alanis fem minutter etter hvilen.

Javier Lopez økte til 2-0 fem minutter etter, og det ble veldig tungt for Eikrem og hans lagkamerater i jakten på reduseringen som ville gitt avansement. Jesus Godinez gjorde 3-0 med ti minutter igjen av kampen.

Eikrem spilte hele kampen for Sounders, som ikke klarte å slå følge med MLS-kollegene New York Red Bulls og Toronto FC til semifinale. De vant begge sammenlagt mot mexicanske lag.

I semifinalene i april spiller New York mot Chivas og Toronto mot et annet mexicansk lag, Club América.

Seattle Sounders får nå kun den hjemlige serien å konsentrere seg om. Laget møter FC Dallas borte søndag.

(©NTB)

Mest sett siste uken