Derby-manager Frank Lampard fikk rødt kort i ligamøtet med Rotherham lørdag. Nå venter trolig utestengelse.

Mandag bekreftet Englands Fotballforbund (FA) at det er åpnet disiplinærsak mot 40-åringen.

Lampard fikk se det røde kortet etter at han protesterte voldsomt mot en handsavgjørelse etter 77 minutters spill. Tidligere kampen hadde Derby fått midtbanespiller Tom Lawrence utvist.

I tillegg mente Lampard at laget hans ble snytt for et straffespark.

– Jeg liker å kommunisere med dommere, men det var ingenting av det. Det var ikke straffe. De fikk et billig et, men vi fikk ikke et, sa Chelsea-legenden etter kampen ifølge Sky Sports.

Derby tapte kampen 0-1.

Før sesongen innførte FA bruk av røde og gule kort overfor managere i mesterskapsserien. Opprinnelig kunne trenere og støtteapparat kun få tilsnakk eller bli bortvist av dommeren.

Den nye prøveprosjektet er gjort gjeldende for FA-cupen, ligacupen, mesterskapsserien, League One, League Two, FA Trophy og National League.

(©NTB)

Mest sett siste uken