Fekir usikker på hvorfor Liverpool-overgangen kollapset i 12. time

Lyons Nabil Fekir sier han ikke vet hvorfor Liverpool trakk seg ut av avtalen etter at den medisinske testen var fullført.

Den ferske VM-vinneren var på det nærmeste klar for Liverpool tidligere i sommer, men så tok saken en brå vending.

- Jeg hørte mange ting, men den virkelige grunnen? Den er det kun Liverpool som vet, sier Fekir ifølge Daily Mail om saken som utviklet seg til å bli en skikkelig overgangssaga i sommer.

Kjøpssummen var avtalt mellom de to klubbene, men da Fekir var på den medisinske undersøkelsen skal Liverpool ha trukket seg ut av avtalen som følge av bekymringer rundt en tidligere kneskade hos franskmannen.

Tilbake for Lyon

Ifølge Loïc Tanzi ved radiokanalen RMC Sport så skal Liverpool også ha forsøkt å senke overgangssummen til Fekir etter den medisinske undersøkelsen.

Til slutt annonserte den franske klubben at de trekker seg fra forhandlingene med Liverpool.

GULLVINNER: Fekir tok gull med det franske landslaget under fotball-VM i sommer.

Fredag spilte Fekir sin første kamp for sesongen for Lyon, og franskmannen sier han har kommet over skuffelsen over at han ikke skal spille Premier League-fotball denne høsten.

- Ja, jeg har akseptert den mislykkede overgangen til Liverpool. Slike ting kan skje, og det er sånn det er. Det tilhører fortiden nå.

Coutinho-erstatter

Fekir var sett på som Liverpools erstatter for Philippe Coutinho som forsvant til Barcelona forrige sesong.

Franskmannen var med i den VM-troppen som tok gull tidligere i sommer, og nå ser han fram til å hjelpe Lyon også denne sesongen.

- Jeg vil hjelpe laget så godt jeg kan, og vi vil prøve å komme til finalen i alle turneringer vi er med i.

