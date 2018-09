Fellah om Danmark-oppholdet: - Uansett hvor godt jeg spilte, ble jeg vraket

Den ferske Sandefjord-spilleren er tilbake i norsk fotball etter fem år i Danmark. Nå som en tøffere spiller etter opp- og nedturer.

BRANN STADION (Nettavisen): - Det skled litt ut det siste året, sier Fellah til Nettavisen, og referer til siste sesong i Nordsjælland, hvor han ikke fikk et eneste minutt på banen i ligasammenheng.

- Har lært mye

Etter nesten ti år i Vålerenga, var det danske Esbjerg fB som sto for tur da Fellah prøvde lykken i utlandet sommeren 2013. Der spilte han i tre år før, han meldte overgang til Nordsjælland.

I sistnevnte klubb fikk han mindre og mindre tillit, før han ble utlånt til OB i januar i år.

- Det var mange opp- og nedturer, så jeg har lært mye, men tiden i Danmark var deilig, sier Fellah.

Ofret for unggutter

- Det var en periode jeg ikke spilte så mye. En del av grunnen til det var at treneren satset ungt, så jeg tror en måtte være ungdomsspiller for å få spille. Uansett hvor godt man gjorde det, måtte en være under 20 for å få spille.

- Du ble offer for en treners filosofi?

- Ja. Vi hadde en fin greie i starten, men det siste året skled det ut. Filosofien var å se etter yngre spillere, og da måtte de spille – uansett hvor godt vi gjorde det, sier Fellah til Nettavisen.

En gjennomgang av Nordsjællands kamper fra 2017/2018-sesongen viser at nordmannen kan ha hatt et poeng. Av de ti spillerne som spilte mer enn halvparten av alle 26 seriekampene, var det bare to spillere over 22 år.

- Selvsagt lyst på landslagsspill

Heller ikke i OB ble det mye å gjøre for Oslo-gutten som står med to landslagskamper fra 2013, og nå er den 29 år gamle angriperen er klar for å gjøre hva han kan for å nå sitt aller høyeste nivå.

- Å holde meg skadefri, faktisk, sier han nøkternt til Nettavisen på spørsmål om videre ambisjoner.

- Hva med landslaget?

- Ja, selvfølgelig har man lyst til det. Jeg skal bli den beste Mohammed Fellah-en, som jeg kan se i speilet og tenke at jeg har jobbet knallhardt hver dag, trent godt, spilt godt og gjort alt jeg kan. Mer enn det kan jeg ikke gjøre, svarer Fellah.

Snakker fremdeles dansk

Den tidligere Vålerenga-spilleren ble klar for Sandefjord på «Deadline Day» 1. august, og har kontrakt frem til neste sommer. De blåkledde ligger nå på jumboplass med ni poeng opp til Start på play-off. Nå har de syv kamper på å redde plassen på.

- Skjer det, så skjer det. Vi må bare ta så mange poeng som mulig, sier han om et eventuelt nedrykk.

SLITER I BUNNEN: Mohammed Fellah og Sandefjord.

- Vi må kjempe videre og rette fokuset mot neste kamp mot Odd. I dag møter vi et «tophold» (topplag) og tar med oss ett poeng, og det synes jeg ikke er «pissedårlig», sier Fellah som ikke helt har klart å legge fra seg dansken etter fem år i Danmark.

- Tophold og pissedårlig. Snakker du ennå dansk?

- Hehe, ja, jeg har jo vært der i fem år.

Roses av lagkamerat

Den kortvokste kreatøren har vært et friskt pust for Sandefjord de tre kampene han har spilt, og lagkamerat Marius Høibråten forteller til Nettavisen at deres nye lagkamerat har mye å bidra med både på og utenfor banen.

- Han er en ekstremt kreativ spiller som er bra med ballen i beina. Han skaper mye på egen hånd, og spiller opp lagkameratene sine. Han er en vinnerskalle og vet hvor lista ligger. Fellah er veldig profesjonell, og går foran på trening, sier han om Fellah.

Usikker fremtid

Nå er de store spørsmålet om han blir med klubben ned til OBOS.

- Det er vanskelig å si nå. Jeg har en kontrakt som varer til juni 2019, så jeg må følge kontrakten. Kommer det noe annet, så kommer det noe annet. Nå er hodet mitt fokusert på kampen mot Odd neste uke.

Med egen innsats er han i hvert fall fornøyd.

- Jeg føler jeg har fått vist litt av kvalitetene mine. Jeg har hjulpet laget greit, siden vi har tatt med oss poeng i kampene. Men selvsagt har jeg mer å gå på, og når jeg blir bedre kjent med guttene tror jeg det blir bra, sier han.

- Det har vært fint hittil. Jeg har spilt tre kamper og tatt med meg tre poeng. Det synes jeg er ok, selv om jeg synes vi burde ha tatt med oss tre poeng de i minst to av siste kampene, legger Fellah til.

