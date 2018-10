Ferdig i Kanarifansen etter banner-skandalen: - Har brakt klubben i vanry

To styremedlemmer i Kanarifansen trekker seg etter bannerskandalen på Brann Stadion.

Det skriver Kanarifansen selv på Facebook mandag etter et ekstraordinært styremøte.

- Det er ingen som helst tvil om at denne saken har bragt klubben vi elsker i vanry og en unison medlemsmasse har også gjort det klokkeklart at man oppfattet bannerets budskap som totalt forkastelig, heter det i uttalelsen som videre førte til at to styremedlemmer trakk seg fra sine poster.

- Som resultat av dagens oppklaringssamtaler og møtevirksomhet har tribune- og tifoansvarlige Ine Opdahl og Thor-Arne Sandli valgt å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning.

Vekte reaksjoner

Kanarifansen skapte furore søndag kveld da supportergruppen tok med et banner på Brann stadion med «Mind the gap»-logoen.

«Mind the gap» er et uttrykk som gjerne brukes ved avganger på tog-, eller T-bane-stasjoner for å minne personer om å passe på mellomrommet mellom perrong og vogn.

Det ble raskt forbundet med saken om Brann-supporteren som måtte amputere sin venstre fot, for en drøy måned siden, etter å ha havnet under en T-banevogn, ved Nationaltheatret.

Kjemper mot nedrykk

Sportslig sett har det heller ikke gått på skinner for LSK denne sesongen. Den tradisjonsrike klubben har store deler av sesongen kjempet i bunnen av tabellen, men søndagens ene poeng etter 1-1 mot Brann sendte gjør at klubben ligger på trygg grunn på 13.-plass.

Start følger like bak på kvalifiseringsplass med dårligere målforskjell, mens det kun er to poeng ned til Stabæk på nedrykksplass.

Jörgen Lennartsson har imidlertid fått det til å svinge mer i LSK den siste tiden. Klubben har sju poeng på de tre siste kampene etter å ha slått både Tromsø og Stabæk før kampen mot Brann.

Mest sett siste uken