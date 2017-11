FFK-sjefen om sitt viktigste grep: - Det viktigste i livet er å bli sett

Bjørn Petter Ingebretsen (50) brukte hele dag 1 som FFK-sjef på spillersamtaler. Det kan ha vært et sjakktrekk.

FREDRIKSTAD (Nettavisen): Søndag bidro nemlig «BP» til at FFK foreløpig kan fortsette å kalle seg en toppfotballklubb.

Med et nødskrik berget Fredrikstad den livsviktige kvalikplassen i Obos-ligaen etter å ha slått Sandnes Ulf samtidig som Elverum tapte mot Mjøndalen.

- Det viktigste i livet

«BP» fikk jobben for bare en uke siden og måtte prioritere knallhardt inn mot skjebnekampen søndag.

For å få spillerne til å prestere maksimalt, var det særlig ett grep som var viktig for 50-åringen.

- Jeg snakket med hver enkelt spiller, for det å bli sett er det viktigste for oss alle her i livet, sier han til Nettavisen etter søndagens kamp.

Det var det første han gjorde som FFK-trener.

Mandagen, dag 1 på ny jobb, gikk til å gjennomføre samtaler med hver eneste spiller i troppen.

- Da satt jeg hele dagen, bekrefter han.

- Det var såpass viktig for deg?

- Det var det viktigste, sier Ingebretsen.

Grepet betalte seg. Mot Sandnes Ulf spilte FFK en av de beste kampene på lenge og vant til slutt fortjent 3-0.

Når han møter Nettavisen etterpå, snakker han om viktigheten av lagfølelse. Alle skal gi sitt til fellesskapet og dra i samme retning, er mantraet.

- Og det synes jeg vi kunne se mot Sandnes Ulf, sier han.

Da det ble offentliggjort at Godset låner ut Ingebretsen til FFK ut sesongen, påpekte partene at han skulle vende tilbake til Drammen så fort oppdaget var utført.

Utelukker å bli i FFK

Og til de FFK-supporterne som håper at han kan overtales til å bli hovedtrener også neste sesong, de må nok tro om igjen.

- Per nå er det ikke aktuelt ett gram, sier han til Nettavisen. Og det skal ikke ha noe med hjerteproblemene som førte til at han måtte gi seg som Godset-trener å gjøre.

- Jeg har nå bedre helse enn jeg har hatt noen gang, slår han fast.

PÅ RIKTIG VEI: Bjørn Petter Ingebretsen og FFK jubler etter seier mot Sandnes Ulf på Fredrikstad stadion.

FFKs daglige leder Joacim Heier bekrefter overfor Nettavisen at klubben er på trenerjakt og foreløpig uten å ha Ingebretsen på listen. Men at det meste er opp til 50-åringen selv.

- Utgangspunktet er at han ikke er en aktuell kandidat, for Godset vil ha ham tilbake og han har en avtale der. Men vi har startet prosessen med å finne ny permanent hovedtrener, og hvis BP skulle vise seg å bli aktuell etter hvert, vil han selvfølgelig bli en kandidat, sier Heier til Nettavisen.

- Men du har ikke så stor tro på det?

- Tilbakemeldingen fra Godset er ganske klar, sier Heier.

- Opp til BP

FFK-spiller Ludvig Begby roser jobben Ingebretsen har gjort siden han ledet sin første trening forrige mandag.

- Han har vært flink til å ufarliggjøre ting, og fått oss til å ikke ha fokus på motstanderen eller ting vi ikke kan gjøre noe med. Det samme med «teamtalken» hans før Sandnes Ulf-kampen, den handlet om at vi må ha tro på oss selv og gjøre de tingene vi vet vi kan gjøre noe med, sier Begby til Nettavisen.

- Han sier selv at det er ganske uaktuelt å bli værende. Skal dere prøve å overtale han, eller er dere innfunnet med at han drar tilbake til Godset?

- Han får gjøre det han føler er riktig. Men hvis han bidrar til å holde FFK i Obos-ligaen, er jeg ganske sikker på at Fredrikstad vil beholde ham. Det er jeg sikker på, men det er opp til han, sier Begby.

Til tross for omstendighetene mener Ingebretsen at han var rolig underveis i søndagens skjebnekamp.

Det hjalp nok også at han fikk løpende oppdateringer på telefonen om hvordan det lå an i Elverum.

- Jeg har en sønn som er Mjøndalen-mann, og han sendte meg meldinger hvert fjerde minutt, sier Ingebretsen til Nettavisen.

Bjarne Ingebretsen, som nå trener juniorlaget til Mjøndalen, satt nemlig hjemme foran skjermen og holdt faren sin oppdatert på det som skjedde med bruntrøyene i Elverum.

- Jeg fikk 13 meldinger i andre omgang, forteller han. Ingebretsen innrømmer at han hadde gitt sønnen instruks om å sende oppdateringer fortløpende.

- Hvordan var følelsen da du fikk meldinger om 1-0 og 2-0 og 3-0 fra Mjøndalen?

- Det var en ganske god følelse, for å si det sånn, sier han og flirer.

For første gang på lenge har nok også FFK-supporterne en ganske god følelse. De har fått en uventet sjanse til å overleve i divisjonen.

Slik spilles kvalifiseringskampene:

12. november: Fredrikstad - Notodden

19. november: Notodden - Fredrikstad

