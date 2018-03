Fikk melding fra Carlsen etter å ha gjort samme tabbe på nytt: - Ble skikkelig preget av det

Martin Ødegaard (19) og Mats Møller Dæhli (23) imponerer ikke foran sjakkbrettet.

«Dere har satt opp brettet feil. Utilgivelig,» var meldingen fra verdensener i sjakk, Magnus Carlsen, da Martin Ødegaard og Mats Møller Dæhli tilbake i 2015 spilte sjakk mot hverandre og delte øyeblikket på bildetjenesten Instagram.

Den gangen ble saken omtalt i både VG og NRK, og trolig var de to landslagsspillerne småflaue etter å både å ha satt sort dronning på feil felt og rotert brettet 90 grader i forhold til hvordan brikkene egentlig skulle stå.

Men har de lært? Tvilsomt.

- Gikk på smell igjen

For da de samme to spillerne spilte sjakk før privatlandskampen mot Australia på fredag, hadde de - stikk i strid med hva de trodde selv - nok en gang klart å sette sjakkbrikkene opp på feil måte.

Det forteller de selv til podcasten «PodBall», som produseres av Norges Fotballforbund.

- Vi satt opp sjakkpartiet i går, tagget Magnus Carlsen, og tenkte at vi skulle gjøre opp litt fra sist gang. For vi hadde jo satt opp brettet helt feil sist. Men nå har vi gått på en smell igjen, da, forteller Martin Ødegaard til podcasten.

Fikk melding fra Carlsen

Det gikk ikke upåaktet hen hos den 27 år gamle sjakkverdensmesteren.

- Det dukket opp en melding i morges på Facebook fra Magnus Carlsen, hvor han lurte på om det var meningen å sette opp brettet feil. Og i så fall at det var morsomt, sier Ødegaard videre.

De to landslagsgutta ler godt av tabben, men Mats Møller Dæhli innrømmer at han preges av Magnus Carlsens skjenn.

- Jeg er fortsatt helt sjokkert over det jeg våknet opp til i dag, sier han, og tenker da på meldingen fra Carlsen.

- Skikkelig preget

- Denne gangen kjente jeg på det, at jeg ble skikkelig preget av det. For det har skjedd før, og da var det litt morsomt. Men nå er det ikke det lenger. Det er ikke til å fatte og begripe. Jeg spiller sjakk hver dag på chess.com. At jeg klarer det igjen – jeg vet ikke... jeg har ikke ord for det lenger, sier Møller Dæhli.

NFFs Svein Graff, som leder podcasten, ber nå innstendig Carlsen om å komme og rydde opp i landslagsguttas sjakkferdigheter.

- Magnus Carlsen, hvis du hører på: Vi har en samling i mai/juni, når det er hjemmekamp mot Panama. Da skal Magnus Carlsen komme og lære gutta en gang for alle å sette opp et sjakkbrett, sier Graff.

- Vi tar imot det, altså, skynder Mats Møller Dæhli seg å si.

- Det skjønner jeg godt, bemerker Jan Åge Fjørtoft, som også er gjest i podcast-episoden.

