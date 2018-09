Firmino avgjorde for Liverpool i Champions League-drama

Men etter kampen ble det full forvirring rundt Mohamed Salahs reaksjon etter vinnermålet.

LIVERPOOL - PSG 3-2:

Liverpool så ut til å være i trøbbel hjemme mot PSG i Champions League da Kylian Mbappe utlignet til 2-2 snaue ti minutter før slutt, men på overtid dukket Roberto Firmino opp og sikret tre poeng til vertene.

Vertene ledet både 1-0 og 2-0 etter scoringer av Daniel Sturridge og James Milner, men gjestene slo tilbake før pause ved Thomas Meunier.

I andre omgang handlet det meste om Liverpool, men de røde klarte ikke å punktere kampen, til tross for en rekke gode sjanser, og snaue ti minutter før slutt var det i stedet Kylian Mbappe som utlignet.

Forvirring om Salah



Målet kom etter at Liverpool-stjernen Mohamed Salah hadde slått bort ballen på egen banehalvdel. Balltapet ga PSG muligheten til å kontre.

Det var en tydelig skuffet Salah som ble byttet ut like etter utligningen. Og Da Firmino og de andre jublet for seieren på overtid, fanget kameraene opp bilder av at egypteren fortsatt virket meget skuffet.

For mens de andre Liverpool-spillerne, og manager Jürgen Klopp jublet uhemmet, kastet Salah drikkeflaksen sin hardt i bakken på benken.

SINT PÅ BENKEN: Mohamed Salah så ut til å være svært sint på seg selv etter innsatsen mot PSG, men jublet også for Liverpools vinnermål.

Klippet ble raskt spredd i sosiale medier, og fikk mange til å undres hvorfor Salah var så rasende, men på bilder vist under TV 2s sending etter kampen, kom det fram at stjernen først jublet, før han reagerte slik.

- Krisen er avblåst, uttalte TV 2-programleder Julie Strømsvaag om Salah.

Ekspert Erik Thorstvedt sier han forstår Salahs reaksjon.

- Du tar det litt personlig når du gjør en feil og blir byttet ut. Det er vanskelig å ikke ta det personlig, sa Thorstvedt i studio om bildene.

Skrøt av Sturridge



Liverpool-sjef Jürgen Klopp var full av lovord om både matchvinner Firmino og målscorer Daniel Sturridge etter kampen.

- Daniel spilte en fantastisk kamp. Jeg har aldri sett ham i så god fysisk form som det han er i nå. Han var overalt. Han bidro til venstre og til høyre, og var i boksen når det trengtes, sier Klopp til BT Sport.

- Og så kan du sette innpå Roberto Firmino, og det hjelper oss mye. Jeg elsket måten han feiret målet sitt på, sier tyskeren videre.

Sturridge-scoring



Det ble en fartsfylt første omgang på Anfield mellom to angrepsvillige lag. Kampens første mulighet kom etter 17 minutter da Neymar var litt heldig å få med seg ballen, før han fyrte løs, men rett på Alisson Becker.

Daniel Sturridge hadde fått sjansen fra start i tirsdagens kamp, etter at Roberto Firmino pådro seg en skade i øyet under helgens møte med Tottenham, og etter 30 minutter takket spissen for tilliten.

Andy Robertson slo inn fra venstre og inne i boksen hadde Sturridge sneket seg inn bak PSG-stopper Thiago Silva. Engelskmannen steg til vers og headet kontant inn 1-0-ledelsen til det røde hjemmelaget.

Like etter scoringen var vertene nær ved å doble ledelsen. Sadio Mané og Mohamed Salah og egypteren fikk med seg ballen ned til dødlinjen. Salah slo inn og en svak klarering fra PSG-forsvaret ga Sturridge en ny sjanse, men etter litt klabb og babb slapp franskmennene med skrekken.

Straffe og redusering



Liverpool pøste på framover nå og i det 35. minutt fikk hjemmelaget tildelt straffe. Georginio Wijnaldum gikk i bakken inne i feltet, etter en takling fra Juan Bernat, og dommeren pekte mot straffemerket.

Fra elleve meter var veteran James Milner og satte ballen hardt og presist ned til siden for gjestens keeper, Alphonse Areola. Det sto 2-0.

MATCHVINNER: Innbytteren sikret tre poeng for Liverpool hjemme mot PSG.

Selv om de hadde havnet under med to mål, virket PSG farlig når de gikk i angrep og etter 40 minutter skulle bortelaget få uttelling. Angel Di Maria svingte ballen inn i feltet og Edinson Cavani forstyrret Robertson nok til at han ikke fikk klarert skikkelig. Ballen havnet i stedet i føttene på belgiske Thomas Meunier og han dro til på direkten, rett i kassa.

Dermed sto det 2-1 til vertene da lagene gikk til pause på Anfield.

Liverpool-press



57 minutter ut i andre omgang så det ut til at Liverpools skulle øke ledelsen. Et skudd fra Wijnaldum endret retning i en PSG-spiller og Sturridge kastet seg fram mot keeper Areola. Liverpool-spissen traff både ballen og keeperen og returen endte opp hos Salah, som scoret, men dommeren annullerte scoringen for angrep på PSGs burvokter.

TV-bildene viste at Sturridge traff Areola ganske kraftig i det han kastet seg inn og slik sett var nok avgjørelsen av det korrekte slaget.

Sekunder senere var Sturridge på farten igjen. Et innlegg fra Trent Alexander-Arnold fant spissen inne i feltet, men headingen ble for svak.

Firmino avgjorde



Liverpool så ut til å ha god kontroll på det hele, men snaue ti minutter før slutt slo Mohamed Salah en feilpasning som kunne blitt skjebnesvanger.

Neymar utnyttet muligheten da han spilte gjennom til Kylian Mbappe og den franske unggutten gjorde ingen feil da han satte inn 2-2.

Det så ut til å gå mot uavgjort, men på overtid dukket Roberto Firmino opp og sendte Liverpool-fansen til himmels med vinnermålet.

Mest sett siste uken