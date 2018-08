Fjørtoft: - Juventus tilbød Håland dobbel lønn og spill med Ronaldo

Ifølge Jan Åge Fjørtoft (51) prøvde Juventus å kuppe Erling Braut Håland (18) med et lukrativt tilbud helt på tampen. Nå hylles unggutten av «Fjøra».

Nylig ble det klart at Red Bull Salzburg vant kampen om det norske stortalentets signatur.

Nå hevder Viasport-profil og tidligere landslagsspiller Fjørtoft at italienske Juventus, som lenge ble koblet til Håland, prøvde å vippe overgangen i sin favør på overtid.

På Twitter skriver Fjørtoft:

«Juventus en av de første klubbene som fristet Erling Braut Håland. Er med hele veien. På slutten tilbyr de 17-åringen dobbel lønn og spill med CRonaldo. Likevel sier unggutten nei. KUN opptatt av sportslig utvikling».

- Trygg på at det stemmer

Overfor Nettavisen vil ikke Fjørtoft utdype så mye mer enn det som står i twittermeldingen.

- Hvor trygg er du på informasjonen?

- Som alle andre journalister kan jeg ikke si hvilke kilder jeg har, men jeg legger ikke ut noe slikt på Twitter hvis jeg ikke er trygg på at det stemmer, sier Fjørtoft.

Far og rådgiver Alfie Håland humrer litt når Nettavisen ber om en kommentar til påstandene fra Fjørtoft.

- Jeg kan bare si at Juventus var veldig interesserte, og det har de vært lenge. Men nå har han valgt Red Bull, og det tror jeg alle parter er fornøyd med, sier pappa Håland til Nettavisen.

- Kunne han tjent mer penger et annet sted enn Red Bull Salzburg?

- Det var ikke det som var fokuset vårt, men det sier seg selv at større klubber har større finansielle muskler, svarer Håland.

- Stor tro på prosjektet

Sønnens overgang har vært sommerens kanskje største føljetong, og fokuset på 18-åringen har vært enormt siden de fire målene mot Brann i Bergen i starten av juli.

Nå som overgangen endelig er i boks, og Håland-familien har fått valget på avstand, er de trygge på at det er riktig å dra til Østerrike som neste skritt i karrieren.

- Absolutt, vi har veldig tro på prosjektet der, men nå handler det om å ha fokus på Molde og at han må prestere der. Når vi skriver starten av desember kan vi begynne å tenke på det som skal komme, sier Alfie Håland.

Fjørtoft følger europeisk fotball tett i jobben for Viasport. Tirsdag viste kanalen kampen mellom nettopp Salzburg og Crvena Zvezda i Champions League-kvaliken (0-0), og Fjørtoft brukte dagene i forveien på å studere Hålands nye klubb.

Han tror G19-landslagsprofilen har gjort et godt klubbvalg.

- Dette er et lag som forrige sesong var i semifinalen i Europa League, det er viktig å huske på når man skal bedømme hvilke lag noen skal gå til. Det er en klubb som, i tråd med tyske RB Leipzig, ønsker en viss type spillere på laget. De skal være unge, raske og ha rett innstilling, og Salzburg prøver å finne sin måte å gjøre det på, sier Fjørtoft.

BLIR UT ÅRET: Erling Braut Håland skal spille for Molde ut sesongen.

- Sprek visjon

Den tidligere landslagsspilleren og utenlandsproffen trekker også frem at Salzburg har en veldig god trener i Marco Rose, og mener troen hans på Håland var med på å overbevise nordmannen om å velge Østerrike som sin neste destinasjon i karrieren.

- I januar går han inn på et lag som ønsker å være laget i Europa med de beste unge spillerne. Det er en ganske sprek visjon, og da har Erling og hans team funnet ut at det er best for hans utvikling, sier Fjørtoft.

Uansett er det ingen fasit i fotballen, understreker han, og mener hver spiller må vurdere hva som er best for seg selv.

- Det er gode eksempler på at man kan lykkes med å både velge en tripp-trapp-tresko-variant når man skal utvikle karrieren sin, men også gå andre veier. Ta for eksempel Hålands egen trener (Ole Gunnar Solskjær) som gikk rett til Manchester United fra Molde og ble en suksess fra første spark, påpeker Fjørtoft.

- Hva slags egenskaper har Håland som gjør ham så spennende?

- Jeg mener råskap er en av de tingene vi mangler mest i norsk fotball. Vi trenger spisser som absolutt vil ha den ballen i mål, koste hva det koster vil. Den råskapen har Braut Håland, og det er lenge, lenge siden jeg har sett noe slikt, sier Fjørtoft.

- Jeg blir mer og mer imponert, og vet dette er en gutt som har en fantastisk innstilling og setter seg hårete mål, i likhet med stadig flere norske unggutter. Men enda viktigere enn målene vet de konsekvensen av det. Dette er spillere som ikke bare leser «Glamour-sidene» av Cristiano Ronaldo, de har også forstått hva han, sammen med Lionel Messi, har gjort for å bli verdens beste fotballspiller. Det imponerer meg, legger han til.

TIL ØSTERRIKE: Erling Braut Håland klar for Red Bull Salzburg.

- At en 17-åring skal ha takket nei til dobbel lønn i Juventus, hva sier det deg om personen?



- Hvis du er 17 år og har tilbud fra Juventus, med Ronaldo i stallen og en veldig god trener i Massimiliano Allegri, viser det en veldig trygghet på din egen utvikling. Men det er viktig å presisere at det er mange veier som fører til Rom, og mange veier fører til Torino. Hver og en må gjøre sitt eget valg. Det var riktig for Solskjær å gå rett til United, men det kunne vært feil for en annen spiller. Det står respekt av valget Håland har tatt, men det er ikke kritikk av andre som har valgt annerledes, påpeker Fjørtoft.

Erling Braut Håland skal fullføre sesongen for Molde i Eliteserien og slutter seg først til Red Bull Salzburg i januar.



Han sa følgende da overgangen ble kjent om hva som gjorde at han valgte Salzburg:

- Først og fremst er det en fantastisk klubb å komme til, de utvikler spillere og har en god plan for meg. Det er flinke folk der som skal hjelpe meg til å bli en bedre fotballspiller. De viste at de hadde veldig lyst på meg, og magefølelsen sa Salzburg helt siden jeg hørte om det. De har fantastiske omgivelser, et fantastisk treningsanlegg og en klubb som satser på unge spillere. De har stor vinnerkultur og er vant til å være best, og det vil jeg være en del av, sa Håland.

