Fjørtoft er lei likegyldighet til landslaget: - Alle har et ansvar for å støtte Norge

Den tidligere landslagsprofilen mener det grenser mot landssvik å ikke bry seg om det norske A-landslaget. Han får delvis støtte fra Kjetil Rekdal og Rune Bratseth.

OSLO (Nettavisen): Da Jan Åge Fjørtoft nylig gjestet Norges Fotballforbunds podcast «Podball» var Viasat-profilen klinkende klar når det gjelder likegyldighet til det norske landslaget.

- Før i dag var jeg i et møte, da snakket jeg med en som fortalte at han ikke brydde seg så mye om landslaget lenger. For meg, og nå skal jeg være helt ærlig, det er det nærmeste du kommer landssvik, sa Fjørtoft i podcasten.

- Alle har et ansvar

Når Nettavisen kontakter Fjørtoft og ber ham utdype den nådeløse kommentaren, forklarer TV-profilen at han er opptatt av at nordmenn skal være stolte av Norge og de som representerer landet vårt, uavhengig om det er på fotballbanen eller arenaer også utenfor idretten.

- I et lite land som Norge tenker jeg at vi alle har et lite ansvar for å støtte nordmenn på den internasjonale scenen, forteller Fjørtoft.

Når Norge spiller første Nations League-kamp mot Kypros torsdag kveld, skjer det trolig foran svært glisne tribuner.

Billettsalget går som kjent vært tregt, men Fjørtoft er tydelig på at han ikke nødvendigvis er kritisk til de som velger å ikke reise på kamp.

- At folk ikke går på kamp er en helt annen debatt. Det er det mange grunner til. For meg så handler det om at hvis man gjør det bedre og folk synes det er spennende nok, så kommer folk på landskamp. Det er ganske enkel matte, sier Fjørtoft.

Rekdal: - Tror stort sett alle bryr seg

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal vil ikke gå så langt som sin tidligere landslagskollega Fjørtoft, men tror at interessen for landslaget ligger latent hos det norske folk.

- Jeg tror det er mange som bryr seg. Jeg tror stort sett alle bryr seg om det norske landslaget, men jeg tror det har vært mange skuffelser som gjør at folk har blitt litt frustrerte i en periode, sier Rekdal til Nettavisen.

Han tror at de som hevder de er likegyldige til laget i dag er litt farget av suksessen man opplevde på 90-tallet.

- Vi må ikke glemme at vi hadde et 90-tall som var helt usannsynlig suksessrikt. At Norge skulle være i verdenstoppen i kvalifisering og få delta i det ene mesterskapet etter det andre er litt ulogisk, poengterer Start-treneren.

LATENT INTERESSE: Det tror Starts trener Kjetil Rekdal.

Bratseth: - Sitter ikke med stor forventning

En annen tidligere landslagskaptein, Rune Bratseth, skjønner Fjørtofts tankegang. Men han mener det er helt naturlig at interessen og engasjementet foreløpig er langt unna kokepunktet.

- Til og med det norske landslaget, som er øverst i pyramiden av norske landslag, er nødt til å underholde oss. Det hjelper ikke at det er A-landslaget hvis du ikke blir underholdt og laget ikke vinner fotballkamper. Da må man betale for akkurat det, og det er det som har skjedd over tid. Jeg merker på meg selv at jeg ikke sitter med stor forventing til neste landskamp, sier Bratseth til Nettavisen.

Likevel er forventningene, etter fire strake seire under Lagerbäck, større enn på en god stund, forteller han.

- Men jeg er fortsatt i en avventende posisjon, og det føles ikke som eufori å møte Kypros og Bulgaria.

Den tidligere forsvarskjempen tror ikke det norske folk automatisk vil ta oppmaningen fra Fjørtoft på en god måte.

- Vi er nødt til å begeistre og få folket med oss. Det er ikke noen mening i å si at folket tar feil, sier Bratseth.

SLO ENGLAND: Disse sto for en bragd nordmenn er stolte av den dag i dag. Fra venstre bak: Jostein Flo, Kjetil Rekdal, Jan Åge Fjørtoft, Tore Pedersen, Rune Bratseth og Erik Mykland. Fra v. foran: Gunnar Halle, Øyvind Leonhardsen, Stig Inge Bjørnebye, Lars Bohinen og Erik Thorstvedt.

Fjørtoft: - Positiv nasjonalisme

Jan Åge Fjørtoft mener på sin side at både publikum og de som jobber med fotball har et ansvar om å skape entusiasmen rundt landslagene.

Fjørtoft synes det norske kvinnelandslagets VM-kvalikkamp mot Nederland på Intiity Arena i Oslo tirsdag kveld var et godt eksempel på der folk samles for nettopp å skape et slikt engasjement.

- Jeg var på kampen, og der var det helt fantastisk stemning. Det var et godt eksempel på at vi er veldig stolte av jentene våre, sier Fjørtoft.

Viasat-profilen mener han er over gjennomsnittet interessert i idrett og følger med på mange forskjellige sportsgrener.

Han tror norske idrettsprestasjoner kan være samlende og svært positive, og derfor håper han folk nå samler seg om det norske flaggskipet i jakten på det første mesterskapet siden 2000.

- Det finnes positiv nasjonalisme, men det er folk som ikke er bra for samfunnet vårt som har stjålet det ordet fra oss. Vi må vinne tilbake det ordet. Det må være lov å være stolt av landet sitt. Vi skal være stolte av hvem vi er og da må vi kunne støtte alle som representerer landet, forteller den tidligere landslagsspilleren.