Fjørtoft gjør comeback som programleder: - Håper å vise van Dijks Liverpool-debut

Jan Åge Fjørtoft har selv gode minner fra den engelske FA-cupen. I hele januar blir den tidligere spissen programleder for Viasats cupsendinger fra England.

– Jeg har hatt mange roller i Viasat-systemet, og jeg gjør egentlig det jeg liker aller best når jeg er på indre bane og prøver å formidle tankene til de store spillerne og managerne i Champions League. Nå skal hele staben til Kroatia på håndball-EM for menn. Da må vi andre trå til. Jeg ble spurt om jeg kunne gjøre cupsendingene fra FA-cupen og ligacupen i januar, og det sa jeg selvsagt ja til, sier Fjørtoft til NTB.

Sendte Boro videre

Allerede fredag 5. januar er den tidligere Swindon- og Middlesbrough-angriperen på plass som programleder når Liverpool møter Everton i et brennhett Merseyside-derby.

– Jeg har hatt en gjesteopptreden i min gamle rolle som programleder da vi ledet en Champions League-sending fra indre bane under et annet håndballmesterskap, men dette gleder jeg meg veldig til. FA-cupen gir en veldig spesiell følelse, sier Viasat-veteranen.

– Jeg har selv spilt en del morsomme kamper i FA-cupen. Jeg husker en kamp mot ukjente Hednesford (lag utenfor ligaen) med Middlesbrough. Vi lå under, men jeg kom inn til min siste Boro-kamp, scoret mål og sendte oss videre. Det var helt sprøtt at vi havnet under med et lag som hadde profiler som (Fabrizio) Ravanelli og Juninho. Det er akkurat den magien jeg håper å formidle som programleder, sier «Fjøra».

Han ledet i mange år Viasats Champions League-sendinger, men har de senere årene vært mest kjent som ekspert og ikke minst ivrig intervjuer på indre bane.

Coutinho-kupp

Like før jul gikk den tidligere landslagsspissens intervju med Liverpool-stjernen Philippe Coutinho sin seiersgang i sosiale medier. Midt i intervjuet ringte telefonen til Fjørtofts kollega Jamie Carragher. Da skjøt Fjørtoft inn en kvikk replikk om at det var «Barcelona som ringer».

Coutinho, som skal være sterkt ønsket av Barcelona, smilte av det hele.

– Coutinho er en spiller som nesten aldri gir intervjuer på engelsk, men jeg hadde en vill idé om at dersom jeg brukte Carragher, som er tidligere Liverpool-spiller, på en lur måte, så kanskje fikk vi det til. Og det ble et veldig morsomt intervju, humrer Fjørtoft.

Han har med seg sin tidligere landslagssjef, Egil «Drillo» Olsen, i studio under den første FA-cupsendingen. Der blir det en prat om Liverpools rekorddyre nyinnkjøp Virgil van Dijk.

– Det blir spennende å diskutere forsvarsspillet til Liverpool med Drillo. Og det blir spennende å se hva han mener om at man bruker 800 millioner kroner på en forsvarsspiller fra Southampton. Vi er veldig glad for å sende det som kan bli debuten hans. Det er en drøm også for van Dijk å debutere i et Merseyside-derby, sier Fjørtoft.

