FKH med kjepper i hjulene for serielederen

Brann fikk tøff kamp da vestlandsrival FK Haugesund kom på besøk i solfylte Bergen på fotballens festdag.

BRANN - FK HAUGESUND 1-1

BRANN STADION (Nettavisen): Brann fikk tøff kamp da vestlandsrival FK Haugesund kom på besøk i solfylte Bergen på fotballens festdag.

En nervepirrende 16. mai-batalje på Brann Stadion endte 1-1 etter scoringer av Christian Grindheim og Kristoffer Barmen.

– Det er blant de beste lagene vi har møtt denne sesongen, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Nettavisen etter kampslutt.

– Vi er fornøyd alt i alt, men vi skulle gjerne hatt alle tre poengene – spesielt når vi tar ledelsen. Brann er litt hvassere enn oss, men vi står godt imot og viser gode holdninger. Derfor får vi også med oss ett poeng, sier FKH-trener Eirik Horneland til Nettavisen etter kampen.

Det var Brann som viste seg som det beste laget innledningsvis. Etter fem minutter spilt kunne Ludcinio Marengo ha scoret kampens første mål da han helt upresset sendte ballen himmelhøyt over mål fra åtte meter.

Målløst til pause

Etter en halvtime spilt var det FK Haugesund som var farlig frempå. Babajide Akintolas knallharde heading fra et par meters hold ble imidlertid mesterlig stoppet av Samuel Sahin-Radlinger.

Minutter senere holdt Gilli Rolantsson på å sende vertene i ledelsen med et knallskudd fra distanse. Ballen gikk via en fot og i bue over FKH-buret.

Fire minutter før pause prøvde Marengo seg igjen. Per Kristian Bråtveits lange fingertupper var alt som sto i veien for at nederlenderen skrudde ballen i lengste kryss fra 22 meter.

FKH tar over etter pause

Etter pause var det gjestene som tok kommandoen. De blåhvite gikk ut i hundre, og viste at de er et lag som blir å regne med i toppen av årets Eliteserien.

– Haugesund er et godt fotballag, og det har de også vist i tidligere kamper. De gjør absolutt en bra kamp. De kommer til å ligge «der oppe», sier Kristoffer Barmen til Nettavisen etter kampslutt.

Ikke lenge etter sidebyttet fikk de også uttelling. En glimrende kontring resulterte i at Christian Grindheim trillet ballen bak en utspilt Sahin-Radlinger til 1-0.

Da det gjensto 21 minutter dukket imidlertid Kristoffer Barmen opp på bakerste stolpe og stupheadet inn 1-1 etter innlegg fra Gilbert Koomson.

Brann-utligning

Like etter kunne det ha stått 2-1 da Steffen Lie Skålevik skrudde ballen like utenfor Bråtveits venstre stolpe.

Brann tok mer og mer over kampen etter utligningen, men de lykkes aldri i å score det avgjørende målet.

Hjemmelaget ligger likevel fortsatt på førsteplass på tabellen, med fire poeng ned til Rosenborg som vant 3-0 over Lillestrøm.

Haugesund skal få det tøft også i neste hjemmekamp, når seriefavoritt Rosenborg kommer på besøk. Samme dag reiser Brann til Lillestrøm i håp om å ta med seg tre poeng for å beholde forspranget til de øvrige lagene på tabellen.

Mest sett siste uken