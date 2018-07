Flamur Kastrati vurderer fremtiden: - Jeg har fått mange telefoner

Har under seks måneder igjen av kontrakten sin.

Ting har ikke gått helt etter planen for Sandefjord og Flamur Kastrati denne sesongen. Etter 16 spilte kamper ligger klubben desidert sist, med kun én seier og seks poeng totalt.

Dette til tross, telefonene har ikke sluttet å renne inn hos 26-åringen med en fortid i Twente, Duisburg og Strømsgodset.

- Jeg har fått mange telefoner, folk som har ringt og forhørt seg. Det er interesse fra andre klubber, men dette er ikke noe jeg tenker på. Klubben må ta seg av bud, jeg har seks måneder igjen av kontrakten, sier Kastrati til Nettavisen.

- Du ville ha tenkt over det



Han ønsker ikke å navngi klubbene han har vært i tale med, men forteller at interessen har kommet både fra klubber i Norge, og utlandet.

Interessen har gjort at han nå vurderer sin egen fremtid i klubben, og hvorvidt det kan være på tide å flytte på seg.

- Mulighetene for en overgang er der, jeg får telefoner som jeg selvfølgelig tenker over. Det blir som om du skulle få en telefon fra en annen avis som ønsker deg, så ville du ha tenkt over det du også, sier mannen med tre landskamper for Kosovo.

- Når man får telefoner og henvendelser, som indikerer interesse, så er det veldig positivt og ting du må tenke på. Spesielt når man har så kort tid igjen av kontrakten.

Kastratis kontrakt med Sandefjord går ut ved nyttår, hvilket betyr at han allerede nå kan bli enig med en ny klubb før neste sesong.

Spillere som Thomas Grøgaard og Kristoffer Løkberg har allerede signert for Brann fra og med 2019-sesongen, mens Erling Knudtzon slutter seg til Molde etter denne sesongen.

Kastrati forteller at han snakker med Sandefjord om å bli værende i klubben, og ser på det som en potensiell mulighet.

- Jeg har fått et konkret tilbud om kontraktsforlengelse av Sandefjord, ja.

- Hva har du svart på det tilbudet?

- Jeg kan si at vi er i dialog, sier Kastrati, som også understreker viktigheten av å være i en klubb der han føler seg viktig.

- Jeg har en dialog med klubben, men jeg må sette av litt tid til den nye treneren. Han har ikke fått noen enkel oppgave han heller i forhold til å bli kjent med oss. Det er en fin dialog, og så får vi se hva som skjer de kommende ukene, sier Kastati, som også sier han forventer at det kommer en avgjørelse innen de neste ukene rundt hans fremtid.

Må få resultater



Mannen som har fått den den vanskelige jobben med å beholde Sandefjord i Eliteserien er spanjolen Martí Cifuentes. Han tok over klubben etter at Magnus Powell fikk sparken.

Tirsdag ble det også klart at Cifuentes gjenforenes med forsvarsspilleren Marc Vales, som har en fortid i selveste Real Madrid.

Under spanjolen har klubben spilt fire kamper, det har ført til kun ett poeng. Uansett tror Kastrati at klubben er på vei opp.

- Vi vet hva vi kan, og det er samme tropp som i fjor. Vi har fått inn et trenerteam som er bra, og har fått jobba med ting vi har ønsket. Vi spiller bedre fotball nå og folk er mer avslappet, sier Kastrati om den pågående situasjonen.

Han er uansett klar på at tabellsituasjonen forteller en annen historie.

- Samtidig så skal vi ikke bare tenke prestasjon og utvikling. Vi ligger der vi ligger og må begynne å ta litt poeng. Folk skal begynne å stresse litt, dette går på videre karriere og jobb. Selv lar jeg meg ikke stresse så veldig, sier Kastrati.

Sist sesong endte Sandefjord på 13. plass under trener Lars Bohinen med 36 poeng, og åtte seire totalt.

